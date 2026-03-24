Τα παιχνίδια Βαλένθια – Ολυμπιακός και Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (24/3).
Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση με 22-11 και θέλουν τη νίκη για να κλειδώσουν το πλεονέκτημα έδρας στα play off, με τη Βαλένθια να βρίσκεται στην 5η με 20-12.
Σε ό,τι αφορά τους «πράσινους», οι οποίοι βρίσκονται στην 8η θέση 18-14, αντιμετωπίζουν σαν «τελικό» το ματς με τη Ντουμπάι BC, η οποία είναι στην 11η θέση με 17-15.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών
20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι
20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League
21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague
22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague