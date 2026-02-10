Το 38ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του Mega, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00. Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται και πάλι κοντά. Κι ενώ εκείνη προσπαθεί να αποφασίσει, αν θα γυρίσει στην εταιρεία, μία έκπληξη θα τη συγκλονίσει.

Επεισόδιο 38

Ο Οδυσσέας συμφιλιώνεται με την Αρετή και της ζητά να επιστρέψει στην εταιρεία. Μαθαίνει ότι την ίδια πρόταση της είχε κάνει κι ο Σταύρος και μια ένταση δημιουργείται ανάμεσα τους. Η Μαρίκα παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, ενώ η Άσπα μαθαίνει για την κλοπή των χρημάτων. Ο Σάββας προσπαθεί να προστατεύσει τη Μίνα και βάζει τους όρους του στον Νταγιάννο, ωστόσο εκείνος, έχει διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς και την ERGAN. Όσο η Αρετή προσπαθεί να αποφασίσει, αν θα γυρίσει πίσω στην εταιρεία ή όχι, την περιμένει μια έκπληξη που θα τη συγκλονίσει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής