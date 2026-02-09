Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας (09/02) στον «αέρα» του «Πρωινού». Ο παρουσιαστής, είχε καλεσμένο στο πλατό τον Gio Kay και όταν τον ρώτησε για την συμμετοχή του στο J2US, ο καλεσμένος αντιγύρισε την ερώτηση.

«Άκουσα κάτι για σένα εκεί στο J2US, ισχύει;», ρώτησε ο Gio Kay και ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε: «Μου έχει κάνει πρόταση ο Νίκος Κοκλώνης να μπω να κάνω μια φορά έτσι τον κριτή guest και να κάνουμε πλάκα. Το σκέφτομαι. Δεν ξέρω, δύσκολο αλλά το σκέφτομαι».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον Νίκο Κοκλώνη τηλέφωνο για να μάθει με ποιον τραγουδιστή θα κάνει ντουέτο ο Gio Kay και ήρθε η δεύτερη αποκάλυψη, καθώς χρέη coach θα αναλάβει η Αγγελική Ηλιάδη.

