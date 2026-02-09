«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του νέου προγράμματος του Ant1, «Flat Hunters». Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και θα προβάλλεται καθημερινά στις 17:15 στον Ant1.

Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη. Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή;

Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

Δείτε τα βίντεο, όπου οι 3 μεσίτες μάς συστήνονται και αποκαλύπτουν τα δυνατά τους σημεία:

Εκατερίνα Μαντζάκου – Η κοσμοπολίτισσα

Βασίλης Αστεριάδης – Ο rock agent

Νίκος Κατσιαντώνης – Ο ευρυματικός

Οι Flat Hunters σε δράση

Οι Flat Hunters μετατρέπουν την κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα.

Από την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Ακολουθεί το βίντεο με τους μεσίτες να περιγράφουν τους κανόνες του «Flat Hunters» και να εξηγούν πώς θα ζήσεις στο σπίτι των ονείρων σου: