Η «Μεγάλη Χίμαιρα» απογείωσε το Ertflix και καθήλωσε το κοινό που ταξίδεψε με τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή, που έγινε ποτέ στην Ελλάδα η οποία είναι βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση.

Οι φανατικοί της σειράς ανυπομονούν για το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς αφού το φινάλε αναμένεται καθηλωτικό.

Το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς της ΕΡΤ «Μεγάλη Χίμαιρα» θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα Ertflix τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026 και συγκεκριμένα στις 00:01.

Η τηλεοπτική μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου έχει προγραμματιστεί στην ΕΡΤ1 για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00.

Μεγάλη Χίμαιρα: Τι θα δούμε στο φινάλε της σειράς

Οι επισκέπτες της πλατφόρμας και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 θα παρακολουθήσουν το συγκλονιστικό φινάλε μιας αλυσίδας τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων, αλλά και τη ζωή των πρωταγωνιστών στιγματίζοντάς τους. Η μικρή Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ η ατμόσφαιρα πάνω από το αρχοντικό του Επισκοπειού βαραίνει όλο και περισσότερο. Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς στέκονται μέρα νύχτα γύρω από το κρεβάτι του παιδιού, με τα νεύρα τεντωμένα και τη συνείδηση του καθενός φορτωμένη με ανείπωτα βάρη. Μακριά, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετρά τις μέρες μέχρι να γυρίσει στο νησί, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ασφυξίας, μια μοιραία νύχτα όλα όσα καταπιέζονταν –επιθυμίες, ενοχές, πίκρες– ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και η συνέχεια επί της οθόνης.