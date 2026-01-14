Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (14/1).
Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους «ασπρόμαυρους» στις 18:30 στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας
15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ – Σέφιλντ 2026
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
18:00 Novasports Start Άνκαρα – Λόντον Λάιονς Eurocup
18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Σολέ FIBA Basketball Champions League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Αίγυπτος Κύπελλο Εθνών Αφρικής
19:30 Novasports 6HD Βόλφσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Πάρμα Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
20:00 Novasports 4HD Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Κύπελλο Ελλάδας
20:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Λειψία – Φράιμπουργκ Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Ίντερ – Λέτσε Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Σέλτικ Scottish Premiership
22:00 Action 24 Τσέλσι – Άρσεναλ Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής