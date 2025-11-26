Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (26/11).
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «βασίλισσα» γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ τους, είναι όμως αποφασισμένοι, έχοντας και τη βοήθεια του κατάμεστου Καραϊσκάκη, να κάνουν τα πάντα για να πάρουν θετικό αποτέλεσμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26
19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League
20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Euroleague
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League
22:00COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
22:00COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League