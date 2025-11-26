Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (26/11).

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «βασίλισσα» γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ τους, είναι όμως αποφασισμένοι, έχοντας και τη βοήθεια του κατάμεστου Καραϊσκάκη, να κάνουν τα πάντα για να πάρουν θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League

20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Euroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League

22:00COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

22:00COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League