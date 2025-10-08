Καταιγιστικές είναι απόψε οι εξελίξεις στη σειρά του ANT1, «Grand Hotel». Την ώρα που η Αλίκη είναι ακόμη στα χέρια των απαγωγέων, ο Άρης γυρίζει σε άσχημη κατάσταση στο Grand Hotel… Η Κυβέλη υποψιάζεται ότι ο Ρήγας γνωρίζει τι ζητούν οι απαγωγείς, εκείνος, όμως, αρνείται τα πάντα. Η Φρίντα φροντίζει τον Άρη και επιδιώκει να μάθει περισσότερα για τη ζωή του, ενώ η Ελένη καραδοκεί να κάνει κακό στη Δέσποινα. Κι ενώ η οικογένεια Γαζή περιμένει με αγωνία ένα νέο τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, η Αλίκη επιστρέφει στο Grand Hotel, χωρίς να θυμάται τίποτα, πέρα από ένα στοιχείο που εκμυστηρεύεται στον Άρη και στη Φρίντα: μια φωτογραφία του Ρήγα από τον γάμο του με μια άλλη γυναίκα.

Ο Άρης συνειδητοποιεί ότι η απαγωγή της Αλίκης έχει να κάνει με το παρελθόν του Ρήγα και άρα εκείνη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλής. Την πείθει να φύγει από το ξενοδοχείο και οργανώνει τη διαφυγή της στο εξωτερικό. Ωστόσο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία οδηγεί στη σύλληψή της με την κατηγορία της εγκατάλειψης της συζυγικής στέγης. Η Δέσποινα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο Νικόλας και η Θεώνη ανησυχούν για τη ζωή της, ενώ η Ελένη εξακολουθεί να κινείται ύπουλα για να απαλλαγεί μια και καλή από απ’ αυτήν. Ο Ιορδάνης είναι απογοητευμένος από τη στάση της Ελπίδας και ζητά τη βοήθεια της Δούκισσας, η οποία σκαρφίζεται ένα κόλπο για να τους ξαναφέρει κοντά. Η οικογένεια Γαζή δεν υποκύπτει στις τεράστιες δυσκολίες και συνεχίζει να πολεμά. Η Αλίκη θυμάται μια λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές ανακαλύψεις για το παρελθόν του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη επισκέπτεται και έρχεται αντιμέτωπη με τον Γεράσιμο Χατζημήτρο…

Δείτε το sneak preview:

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου