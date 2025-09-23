Με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Αναδιώτης στο «Happy Day» και την αρνητική κριτική που ακολούθησε από τον Δημήτρη Παπανώτα, ο Γιώργος Λιάγκας δεν δίστασε να σχολιάσει την εκπομπή του Alpha που παρουσιάζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως ανέφερε στον αέρα, τον ξάφνιασε το γεγονός ότι στο ίδιο πλατό όπου φιλοξενήθηκαν δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της «Νίκης», ακούστηκαν στη συνέχεια τόσο αιχμηρά σχόλια. Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Παπανώτας είπε για τον ευρωβουλευτή της Νίκης: «Πολύ καλό παιδί για το μόντελινγκ. Αν μιλάμε για τον πολιτικό Νίκο Αναδιώτη είναι να πέσω κάτω να γελάω, με χέρια και πόδια επάνω».

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Μου κάνει εντύπωση ότι ο Παπανώτας, τα είπε στην εκπομπή που προεβλήθη η συνέντευξη του Αναδιώτη. Εγώ το θεωρώ και λίγο αγενές αυτό. Όταν ζητάς από έναν άνθρωπο μία συνέντευξη, υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες σε αυτή την εκπομπή. Δεν του κάνεις αυστηρή κριτική. Άστο να γίνει από μία άλλη εκπομπή. Δηλαδή η Σταματίνα, η παραγωγή του Alpha δηλαδή, πλήρωσε ολόκληρα έξοδα για να πάει η Όλγα Λαφαζάνη στις Βρυξέλλες. Ο συνεργάτης της ίδιας εκπομπής δεν είναι ωραίο να λέει κάτι κακό».

«Ανοίγεις τεράστια συζήτηση. Τον τιμάς τον άλλο με το να δώσεις μία συνέντευξη, σε τιμάει κι εκείνος που σου δίνει μια συνέντευξη. Ωστόσο, αν ο άλλος λέει “δράκους”, δεν θα τους αφήσεις να περάσουν από μπροστά σου, πρέπει να σχολιάσεις το περιεχόμενο της συνέντευξης», σχολίασε η Φωτεινή Πετρογιάννη.