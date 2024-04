Η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου έρχεται (23/4) και τα Novacinema στο πλαίσιο των μεγάλων αφιερωμάτων που προσφέρουν στους συνδρομητές τους, παρουσιάζουν το «Book Club», προκειμένου οι σινεφίλ να απολαύσουν σπουδαίες κινηματογραφικές μεταφορές διάσημων βιβλίων!

Από τη Δευτέρα 22 έως την Κυριακή 28 Απριλίου, συντονιστείτε κάθε βράδυ στις 22:00 και απολαύστε δύο ταινίες back to back: «The Reader», «Fear and Loathing in Las Vegas», «Pride and Prejudice», «Call Me By Your Name», «The Danish Girl», «Το Ακρωτήρι του Φόβου», «She Said», «The Subtle Art of not Giving a F*ck», «Atonement», «Love Again», «Lyle, Lyle, Crocodile», «Where the Crawdads Sing», «A Man Called Otto», «Bridget Jones’s Diary».

Οι σινεφίλ ετοιμάζονται να «ταξιδέψουν» στις οθόνες τους με το αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου, που περιλαμβάνει:

Δευτέρα 22 Απριλίου

22:00 Τη ρομαντική δραματική ταινία «Σφραγισμένα Χείλη (The Reader 2008, διάρκειας 119’)» με τους Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz, Jeanette Hain σε σκηνοθεσία του Stephen Daldry. Στη μεταπολεμική Γερμανία, ένας άντρας ανακαλύπτει ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση πριν χρόνια είναι κατηγορούμενη σε δίκη για εγκλήματα πολέμου. Η ταινία απέσπασε Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Bernhard Schlink.

00:10 Την κωμική περιπέτεια «Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998, διάρκειας 114’)» με τους Johnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey Maguire σε σκηνοθεσία του Terry Gilliam, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Hunter S. Thompson. Το ‘αμερικανικό όνειρο’ δεν είναι πάντα εφικτός στόχος. Δύο άντρες προσπαθούν με όλη τους την ψυχή να το κάνουν πραγματικότητα, και ξεκινούν ένα παράξενο ταξίδι που αγγίζει τα όρια της παράνοιας.

Τρίτη 23 Απριλίου

22:00 Τη ρομαντική ταινία «Περηφάνια και Προκατάληψη (Pride and Prejudice, 2005, διάρκειας 105’)» με τους Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Donald Sutherland, σε σκηνοθεσία του Joe Wright. Στη βικτοριανή Αγγλία, ένας ανομολόγητος έρωτας γεννιέται ανάμεσα σε μια ταπεινής καταγωγής κοπέλα κι έναν αλαζονικό ευγενή, σε μία ταινία που προτάθηκε για 4 Όσκαρ, και βασίζεται στο διάσημο ομώνυμο βιβλίο της Jane Austen.

00:15 Tη δραματική ταινία «Να με Φωνάζεις με το Όνομά Σου (Call Me By Your Name, 2017, διάρκειας 107’)» με τους Timothee Chalamet, Armie Hammer, Amira Casar σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino και σενάριο του James Ivory. Βόρεια Ιταλία, 1983. Ο 17χρονος Έλιο, γιος Αμερικανών ακαδημαϊκών, αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση με τον τελειόφοιτο Όλιβερ, φιλοξενούμενο στο οικογενειακό αρχοντικό. Η συγκλονιστική ταινία που καθιέρωσε τον Timothee Chalamet, βραβεύτηκε με Όσκαρ και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Andre Aciman.

Τετάρτη 24 Απριλίου

22:00 Tην αληθινή ιστορία «Το Κορίτσι από τη Δανία (The Danish Girl, 2015, διάρκειας 115’)» με τους Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard, Ben Whishaw σε σκηνοθεσία του Tom Hooper, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του David Ebershoff. Στη Δανία, τη δεκαετία του 1920, ο ζωγράφος Αϊναρ Βέγκενερ ποζάρει ως μοντέλο για την επίσης ζωγράφο σύζυγό του, γεγονός που γίνεται η αφορμή για να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

00:05 Tο συγκλονιστικό ψυχολογικό θρίλερ «Το Ακρωτήρι του Φόβου (Cape Fear, 1991, διάρκειας 123’)» με τους Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Gregory Peck σε σκηνοθεσία του Martin Scorsese, βασισμένο στο βιβλίο του John D. MacDonald. Αφού έχει εκτίσει ποινή 14 ετών μετά την καταδίκη του για βιασμό, ο Μαξ αποφυλακίζεται και ορκίζεται να κάνει κόλαση τη ζωή του δικηγόρου που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του.

Πέμπτη 25 Απριλίου

22:00 Την αληθινή ιστορία «Κάποια Μίλησε (She Said, 2022, διάρκειας 124’)» με τους Carey Mulligan, Patricia Clarkson, Zoe Kazan σε σκηνοθεσία του Maria Schrader, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο των Kantor – Twohey. Η Μέγκαν Τούι και η Τζόντι Κάντορ, δημοσιογράφοι των New York Times, αρχίζουν να ερευνούν σκόρπιες αναφορές και διαλύουν τη μακρόχρονη σιωπή γύρω από τη σεξουαλική παρενόχληση στο Χόλιγουντ.

00:15 Tο ντοκιμαντέρ του Nathan Price «Η Ευγενής Τέχνη του να τα Γράφεις Όλα στα…! (The Subtle Art of not Giving a F*ck, 2023, διάρκειας 94’)». Ο Μαρκ Μάνσον, συγγραφέας του ομώνυμου best seller, μας μεταφέρει τη φιλοσοφία του: μία δόση ωμής, αναζωογονητικής ειλικρίνειας που μας μαθαίνει πώς να ζήσουμε μία πιο χαρούμενη και ρεαλιστική ζωή, χωρίς να νοιαζόμαστε για ό,τι δεν έχει σημασία.

Παρασκευή 26 Απριλίου 202

22:00 Τη σπουδαία δραματική ταινία «Εξιλέωση (Atonement, 2007, διάρκειας 108’)» με τους Keira Knightley, James McAvoy, Benedict Cumberbatch, Saoirse Ronan σε σκηνοθεσία του Joe Wright, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ian McEwan. Μια 13χρονη αλλάζει δραματικά τη ζωή των ανθρώπων γύρω της όταν κατηγορεί άδικα τον αγαπημένο της αδελφής της για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε… Η ταινία βραβεύτηκε με Οσκαρ και δύο Χρυσές Σφαίρες.

00:10 Tη ρομαντική ταινία «Αγάπη Ξανά (Love Again, 2023, διάρκειας 101’)» με τους Sam Heughan, Priyanka Chopra, Celine Dion, Nick Jonas σε σκηνοθεσία του Jim Strouse, βασισμένη στο βιβλίο της Sofie Cramer. Μετά τον θάνατο του φίλου της, η Μίρα συνεχίζει να στέλνει μηνύματα στο κινητό του. Το νούμερό του, όμως, έχει μεταφερθεί και τα μηνύματα βρίσκουν αποδέκτη, ο οποίος γοητεύεται από το περιεχόμενό τους.

Σάββατο 27 Απριλίου

22:10 Tην απολαυστική οικογενειακή ταινία «Λάιλ, ο Φίλος Μου ο Κροκόδειλος (Lyle, Lyle, Crocodile, 2022, διάρκειας 103’)» με τους Javier Bardem, Constance Wu σε σκηνοθεσία των Will Speck, Josh Gordon, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Bernard Waber. Ο μικρός, ντροπαλός κι εσωστρεφής Τζος ανακαλύπτει στη σοφίτα του νέου του σπιτιού στη Νέα Υόρκη έναν εξίσου ντροπαλό και γλυκό κροκόδειλο που… τραγουδάει και χορεύει.

00:00 Τη δραματική ταινία ενηλικίωσης «Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες (Where the Crawdads Sing, 2022, διάρκειας 121’)» με τους Daisy Edgar-Jones, Harris Dickinson, Taylor John Smith, David Strathairn σε σκηνοθεσία της Olivia Newman, βασισμένη στο ομώνυμο best seller της Delia Owens. Εγκαταλειμμένη από όλη της την οικογένεια, η Κάια μεγαλώνει μόνη της στους βάλτους της Νότιας Καρολίνας. Καταφέρνοντας να βρει μια ταυτότητα ως ενήλικας, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με την τοπική κοινωνία, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία ενός νεαρού, γόνου μίας καθωσπρέπει οικογένειας.

Κυριακή 28 Απριλίου

22:00 Την κωμωδία «Ένας Άνθρωπος που τον Έλεγαν Όττο (A Man Called Otto 2022, διάρκειας 121’)» με τους Tom Hanks, Rachel Keller, John Higgins σε σκηνοθεσία του Marc Forster, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Fredrick Backman. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο βαθύτατα θλιμμένος και κακότροπος Όττο δεν βρίσκει νόημα στη ζωή. Μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει τους νέους και γεμάτους ζωντάνια γείτονές του.

00:10 Τη διάσημη ρομαντική κομεντί «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς (Bridget Jones’s Diary, 2001, διάρκειας 91’)» με τους Renee Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent σε σκηνοθεσία της Sharon Maguire, βασισμένη στο ομώνυμο best seller της Helen Fielding. Ξεχάστε τις ηρωίδες με τις αναρίθμητες κατακτήσεις, την τέλεια σιλουέτα και την ονειρεμένη ζωή. Η Μπρίτζετ καπνίζει πολύ, πίνει πολύ, είναι αφοπλιστικά ειλικρινής κι εξοικειωμένη με την αποτυχία, αλλά αθεράπευτη αισιόδοξη. Ταινία – σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά.

Απόλαυσε το αφιέρωμα «Book Club» στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.