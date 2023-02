Στο «κόκκινο χαλί» των OSCARS® θα «περπατήσουν» και φέτος οι συνδρομητές της COSMOTE TV, αφού θα παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά την 95η τελετή απονομής των βραβείων (Κυριακή 12/3, 02.00). Απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός θα είναι το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Εκτός από τη λαμπερή βραδιά του σημαντικότερου κινηματογραφικού θεσμού παγκοσμίως, το κανάλι θα προβάλλει, για πάνω από έναν μήνα (17 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου), συνολικά 95 ταινίες, που έχουν προταθεί ή κερδίσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, επιλεγμένες οσκαρικές ταινίες θα είναι διαθέσιμες στον δωρεάν On Demand κατάλογο «OSCARS® Collection» στο COSMOTE TV Plus.

Ένας μήνας αφιερωμένος στα OSCARS

Με 3 ταινίες back-2-back καθημερινά, το COSMOTE CINEMA OSCARS θα κάνει pop-up, φέρνοντας αποκλειστικά, μεταξύ άλλων, τους φετινούς υποψήφιους για καλύτερη ταινία «Everything Everywhere All at Once» (Κυριακή 12/3, 20.00), «Top Gun: Maverick» (Σάββατο 18/2, 22.30), καθώς και «Το τρίγωνο της θλίψης», που θα κάνει Α΄ πανελλήνια τηλεοπτική προβολή την Κυριακή 19/3 στις 22.30. Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, επίσης, μερικούς από τους νικητές και τους υποψήφιους των τελευταίων χρόνων, όπως «Minari» (Σάββατο 18/2, 20.30), «Bridge of Spies» (Δευτέρα 20/2, 18.00), «Moonlight» (Πέμπτη 23/2, 20.30), «Silver Linings Playbook» (Παρασκευή 24/2, 18.30), «Ζωή σαν Τριαντάφυλλο» (Παρασκευή 3/3 22.30), «Drive My Car» (Παρασκευή 10/3 22.30) και «La La Land» (Κυριακή 19/3, 18.15).

Από το κανάλι δεν λείπουν ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στα 80’s 90’s και 00’s. «Forrest Gump» (Παρασκευή 17/2, 18.00), «Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών» (Κυριακή 26/2, 20.15), «Ένας Υπέροχος Άνθρωπος» (Δευτέρα 27/2, 18.00), «Το Αριστερό μου Πόδι» (Πέμπτη 2/3, 18.30), «Ιπτάμενος Κροίσος» (Κυριακή 5/3, 22.30) «O Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» (Παρασκευή 10/3, 18.00) και «Ο Λαβύρινθος του Πάνα» (Κυριακή 19/3 20:25) είναι μερικοί από τους τίτλους που ξεχωρίζουν.

Οι τηλεθεατές του COSMOTE CINEMA OSCARS θα απολαύσουν, επίσης, συναρπαστικά αφιερώματα. Η Τρίτη 21/2 είναι αφιερωμένη στον πολυνίκη των OSCARS «Νονό», καθώς θα προβληθούν back-2-back το πρώτο (16.15) και το δεύτερο μέρος (19.10) της τριλογίας, καθώς και το «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone», η νέα εκδοχή του «Νονού 3» με διαφορετική αρχή και διαφορετικό φινάλε από αυτό της ταινίας του 1990 (22.30). Η Δευτέρα 6/3 είναι αφιερωμένη στα κλασικά οσκαρικά «διαμάντια» της δεκαετίας του ’40 «The Red Shoes» (18.45), «Brief Encounter» (20.55) και «Black Narcissus» (22.30). Την Τετάρτη 8/3 η σκυτάλη θα δοθεί σε ολοήμερο αφιέρωμα στον Τομ Κρουζ μέσα από τις ταινίες «Πόλεμος των Κόσμων» (18.15), «Το χρώμα του χρήματος» (20.20) και «Top Gun» (22.30). Το Σάββατο 11/3 στο κανάλι θα «πρωταγωνιστήσει» ο Πέδρο Αλμοδοβάρ με τις ταινίες «Παράλληλες μητέρες» (18.15), «Volver» (20.20) και «Talk to her» (22.30). Τέλος, η Πέμπτη 16/3 επιφυλάσσει δυνατές ιστορίες δράσης και συγκίνησης μέσα από τα πολεμικά δράματα «Ida» (19.15), «Αντίο παιδιά» (20.40) και «Σύμμαχοι» (22.30).