Συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και τη Βασιλική Μπασιούρη έδωσε τη Δευτέρα (26/9) ο Νίκος Αποστολόπουλος και πέρασε «από κόσκινο» τους νυν και πρώην κριτές του GNTM.

Ο γνωστός σχεδιαστής, γι’ άλλη μία φορά, δεν δίστασε να σχολιάσει όλους τους κριτές, ακόμη και προηγούμενων σεζόν και έριξε αιχμηρά σχόλια για τη Βίκυ Καγιά, τον Άγγελο Μπράτη, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Γιώργο Καράβα.

«Τη φωνή της Καγιά τη βρίσκω εξωφρενικά άσχημη…τα χασκόγελά της» δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει «Κρουέλα». «Μα είναι Κρουέλα, σκούζει και φωνάζει» είπε χαρακτηριστικά.

«Το GNTM είναι άχρηστο, αλλά έχει τόσα άχρηστα η τηλεόραση…» συμπλήρωσε ο σχεδιαστής. Ερωτώμενος για τον Γιώργο Καράβα είπε: «Στην ηλικία του δεν είναι για αναβαθμίσεις, είναι ένας από όλους για κατανάλωση και μετά για απόσυρση».

Ο Νίκος Αποστολόπουλος δήλωσε πως δεν θεωρεί τον Άγγελο Μπράτη συνάδελφό του. «Η Κάλλας με μια τραγουδιάρα στην Ελλάδα είναι συνάδελφοι;» διερωτήθηκε. Και αναφορικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρώην κριτή του GNMT να λαμβάνει μέρος στο σόου τραγουδιού Just The 2 of Us υπογράμμισε: «Θα πάει ο Μπράτης να τραγουδήσει, αυτό λέγεται επόμενο βήμα; Αυτό είναι… να κατρακυλήσω από τη σκάλα και να μη σηκωθώ ποτέ».

Σχολιάζοντας την Ηλιάννα Παπαγεωργίου είπε πως εάν μείνει στη Τενερίφη θα είναι μια χαρά. «Αν μπορεί να μείνει στην Τενερίφη για την υπόλοιπη ζωή της, θα είναι μια χαρά εκεί, έχει συνέχεια ήλιο, ξαναβρήκε και τον παλιό της άντρα. Ξαναζεσταμένη σούπα, το Love Island θα είναι χειρότερο και από το Βachelor».