Φωτογραφία από τα castings του GNTM 5 ανέβασε το μοντέλο και κριτής, Σοφία Χατζηπαντελή, με ένα μοναδικό outfit που παραπέμπει στην… Catwoman.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι το καταξιωμένο διεθνώς μοντέλο με καταγωγή από την Κύπρο θα είναι κριτής στο επιτυχημένο πρόγραμμα του Star, έχει συζητηθεί πολύ λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης.

Η Σοφία Χατζηπαντελή που εντυπωσιάζει, άλλους θετικά και άλλους αρνητικά, με τα πυκνά ενωμένα φρύδια της, είναι σίγουρο ότι θα ξεχωρίσει από τους κριτές και ανυπομονεί να ακούσει τα σχόλια των Ελλήνων τηλεθεατών.

Την ίδια θα τη δούμε στο ριάλιτι μοντέλων στη φάση των auditions ενώ στη συνέχεια στη θέση της θα βλέπουμε διάφορους guest κριτές.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (4/8) πόσταρε στο Instagram την πρώτη της φωτογραφία από τα γυρίσματα, φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο λάτεξ κοστούμι κι ασημί μπότες που στο τακούνι τους έχουν στρας.

Στη λεζάντα έγραψε στίχο από το τραγούδι Stronger του Kanye West που λέει: «There’s a thousand yous there’s only one of me», δηλαδή «Υπάρχουν χιλιάδες σαν κι εσένα και μόνο ένας σαν κι εμένα».

Και σε δεύτερο σχόλιο έγραψε χαρακτηριστικά: «Ανυπομονώ να ενοχληθούν οι Έλληνες τηλεθεατές με το πόσο αγαπώ αυτά που εκείνοι μισούν στα μοντέλα».