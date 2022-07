Σειρές, τηλεπαιχνίδια, ενημέρωση αλλά και πολύ ποδόσφαιρο θα περιλαμβάνει το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα του Ant1 την ερχόμενη σεζόν. Ο σταθμός του Αμαρουσίου παρουσίασε σήμερα (12/07) το ολοκαίνουργιο πρόγραμμά του για την σεζόν 2022-2023 με τον Γιώργο Λεβέντη και τον Τζώρτζη Ποφάντη να υποδέχονται τους εκπροσώπους του τηλεοπτικού ρεπορτάζ στην εκδήλωση.

«Η σχέση μου με τον Ant1 είναι καρμική» ανέφερε o Γιώργος Λεβέντης ο οποίος πριν από μια εβδομάδα ανέλαβε χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου σε Ant1, Μακεδονία TV και Antenna Studios και δήλωσε αισιόδοξος για το νέο πρόγραμμα του σταθμού αφού όπως είπε: «Έχουμε δουλέψει πολύ τους τελευταίους μήνες και είμαστε έτοιμοι για έναν δύσκολο χειμώνα».

Ο κ. Λεβέντης τόνισε πως το νέο πρόγραμμα του Ant1 θα κινηθεί σε δυο άξονες. Ο ένας είναι η αξιοπιστία σε ότι αφορά την ενημέρωση και ο δεύτερος είναι η ποιότητα σε ότι αφορά το ψυχαγωγικό κομμάτι του προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Προγράμματος, Τζώρτζης Ποφάντης σημείωσε πως «ο Ant1 είναι έτοιμος να πάρει ξανά τα ηνία».

Τι περιλαμβάνει όμως το νέο πρόγραμμα του Ant1;

Η μυθοπλασία αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και οι Άγριες Μέλισσες σίγουρα έθεσαν υψηλά τον πήχη, όχι μόνο για τον Ant1 που επί τρία χρόνια σάρωνε στις τηλεθεάσεις, αλλά και για τον ανταγωνισμό. Μετά το τέλος των Άγριων Μελισσών, οι τηλεθεατές σίγουρα θα αναζητήσουν τις… αντικαταστάτριες. O Ant1 βασίζεται στη μυθοπλασία του και αυτό αναμένεται να κάνει και την ερχόμενη σεζόν.

Ας δούμε όμως τις σειρές που θα προβληθούν την ερχόμενη σεζόν…

Εκτός Υπηρεσίας: Πρόκειται για τη νέα κωμική σειρά του Ant1 η οποία θα προβάλλεται δυο φορές την εβδομάδα. Σε αυτήν την σειρά, οι τηλεθεατές θα δουν ένα ήσυχο χωριό στη μέση του πουθενά, όπου η εγκληματικότητα είναι λέξη άγνωστη και αναστατώνεται όταν από τα κεντρικά της αστυνομίας έρχεται ειδοποίηση ότι το Αστυνομικό τους Τμήμα πρέπει να κλείσει λόγω αδράνειας και ότι οι αστυνομικοί του θα μετατεθούν, άγνωστο για πού… Έκπληκτοι και απελπισμένοι, οι τρεις άμεσα ενδιαφερόμενοι που δεν θέλουν να φύγουν από εκεί και να αφήσουν την ησυχία τους, τολμούν να δώσουν μια ανορθόδοξη λύση στο πρόβλημά τους: να σκηνοθετήσουν ψεύτικα εγκλήματα για να αποδείξουν ότι όχι μόνο είναι χρήσιμοι, αλλά και απαραίτητοι. Οι τρεις πρωταγωνιστές της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» θα είναι ο Πάνος Βλάχος ο οποίος επιστρέφει στην κωμωδία 8 μετά την συμμετοχή του στην πετυχημένη σειρά του Alpha «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», η Άνδρη Θεοδότου και ο Αλέξης Μιχαλάκης. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Μάκη Πιτταρά και του Θωμά Τσαμπάνη, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Βασίλης Κεχαγιάς. Η σειρά θα αποτελείται από 25μελες cast το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Ποιος Παπαδόπουλος;: Ακόμα μια κωμική σειρά έχει εντάξει στο πρόγραμμα του Ant1. «Ποιος Παπαδόπουλος;» θα πουν οι τηλεθεατές την επόμενη σεζόν και θα δουν τις ζωές δυο οικογενειών να αναστατώνονται. Όλα ξεκινούν όταν δυο μωρά μπερδεύονται στο μαιευτήριο εξαιτίας ενός blackout και μεγαλώνουν με τη λάθος οικογένεια. Οι πλούσιοι Παπαδόπουλοι παίρνουν στο σπίτι τους το μωρό των φτωχών Παπαδόπουλων και οι φτωχοί Παπαδόπουλοι το νεογέννητο των πλουσίων. 17 χρόνια μετά, έπειτα από μια τυχαία εξέταση dna το λάθος αποκαλύπτεται και οι δυο μητέρες αποφασίζουν να συγκατοικήσουν όλοι μαζί ώστε τα παιδιά να είναι κοντά και στους βιολογικούς τους γονείς αλλά και σε εκείνους που τα μεγάλωσαν.

Έτσι, οι πλούσιοι και αριστοκράτες Παπαδόπουλοι θα ζήσουν κάτω από την ίδια στέγη με τους φτωχούς και άξεστους Παπαδόπουλος για χάρη των παιδιών τους. Η Μαριάννα Τουμασάτου, η Ελένη Ουζουνίδου, ο Κρατερός Κατσούλης, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Βασίλης Κολοβός θα συγκατοικήσουν αναγκαστικά και θα προσφέρουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές.

Σμύρνη μου αγαπημένη: Από το πρόγραμμα του Ant1 δεν θα μπορούσαν να λείπουν την ερχόμενη σεζόν και οι δραματικές σειρές. Η αρχή θα γίνει με την «Σμύρνη μου αγαπημένη» της Μιμής Ντενίση. Η ταινία θα προβληθεί ως mini σειρά 4 επεισοδίων ενώ θα περιλαμβάνει και υλικό το οποίο δεν προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η προβολή της mini σειράς θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στη μαύρη επέτειο των 100 χρόνων από την Καταστροφή της Σμύρνης.

Οι παγιδευμένοι: Μια ακόμα δραματική σειρά εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ant1. Η σειρά ονομάζεται «Οι παγιδευμένοι» και σε αυτή πρωταγωνιστούν ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ. Σύμφωνα με το σενάριο, ένας εισαγγελέας αναγκάζεται να στραφεί για βοήθεια σε μια δικηγόρο την οποία δεν συμπαθεί καθόλου προκειμένου να τον βοηθήσει να σώσει τον αδερφό του ο οποίος κατηγορείται για έναν φόνο που δεν έχει διαπράξει. Οι δυο τους αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Έχουν, όμως, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη είναι το ίδιο. Για την Άννα, άλλο ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη. Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις των προσώπων που είναι γύρω τους.

Τα 120 δοκιμαστικά για τους «Παγιδευμένους»

Ούτε ένα ούτε δυο δοκιμαστικά, αλλά 120 πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να βρεθεί η ηθοποιός η οποία θα υποδυθεί την δικηγόρο στην σειρά «Οι Παγιδευμένοι». Η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ ταξίδεψε από το Λονδίνο όπου διέμενε στην Αθήνα και από το αεροδρόμιο αμέσως βρέθηκε στο σημείο που γινόντουσαν τα δοκιμαστικά. Διάβασε το ρόλο της έξω από την πόρτα, λίγο πριν κάνει το δοκιμαστικό της. Η ερμηνεία της ήταν αυτό ακριβώς που ζητούσαν οι υπεύθυνοι της παραγωγής για τον συγκεκριμένο ρόλο και έτσι αμέσως την έκλεισαν. Η ηθοποιός, επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου τακτοποίησε τις όποιες εκκρεμότητες της και επέστρεψε στην Αθήνα για τις ανάγκες της σειράς.

Η Μάγισσα: Την ερχόμενη σεζόν, η Έλλη Τρίγγου θα είναι η Μάγισσα του Ant1. Στη Μάνη του 1818, μια έχθρα δυο οικογενειών φτάνει στο τέλος της με έναν γάμο. Η χαρά γρήγορα θα σβήσει αφού το μωρό που ήρθε στον κόσμο λίγο μετά το γάμο, εξαφανίστηκε 40 μέρες από τη γέννηση του. Η τραγωδία κορυφώνεται, όταν έπειτα από ένα όραμα της υπηρέτριας της οικογένειας, το μωρό εντοπίζεται νεκρό σε ένα ποτάμι. Η Έλλη Τρίγγου, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λευτέρη Χαρίτου και βασισμένη στο σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι Μάγισσα.

Οι νέοι… παίκτες της ψυχαγωγίας

Νέοι… παίκτες μπαίνουν στο κομμάτι της ψυχαγωγίας ενώ οι παλιοί παραμένουν σταθερές αξίες. Το Ρουκ Ζουκ με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο τιμόνι της παρουσίασης θα συνεχίσει και την ερχόμενη σεζόν όπως και το 5×5 με τον Μάρκο Σεφερλή. Έως τον Οκτώβριο θα συνεχίσει να βγαίνει στον τηλεοπτικό αέρα του Ant1 το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το οποίο θα σταματήσει τον Οκτώβριο και τη θέση του θα πάρουν οι Ράδιο Αρβύλα οι οποίοι θα επανέλθουν μέχρι και το Πάσχα, οπότε και θα σταματήσουν και θα επιστρέψει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το τηλεπαιχνίδι. Φυσικά, στο πρόγραμμα του Ant1 παραμένει και το «The 2Night Show» το οποίο θα συνεχίσει να προβάλλεται από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη.

Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση προγράμματος του Ant1, Ράδιο Αρβύλα αλλά και Βινύλιο, θα παραμείνουν στον «αέρα» και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Ένα νέο τηλεπαιχνίδι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ant1. Πρόκειται για το «Family Game» το οποίο θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και με το οποίο ο σταθμός, όπως είπε ο κ. Ποφάντης, στοχεύει στην οικογενειακή τηλεθέαση. Σε αυτό το τηλεπαιχνίδι, δυο οικογένειες θα έρχονται αντιμέτωπες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο παρουσιαστής που θα κρατήσει το… τιμόνι. Οι υπεύθυνοι του σταθμού επιθυμούν να το παρουσιάσει ένα ζευγάρι παρουσιαστών, ένας άνδρας και μια γυναίκα, χωρίς απαραίτητα να είναι και ζευγάρι στη ζωή.

«Dragons’ Den» είναι το επόμενο πρόγραμμα που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού και στην παρουσίαση του θα βρεθεί ο Σάκης Τανιμανίδης. Σε αυτό πέντε κριτές θα ακούν πρωτοποριακές ιδέες και ανάλογα με το πόσο εμπνευσμένες είναι, θα τις χρηματοδοτούν από τα κονδύλια που θα έχουν στη διάθεσή τους.

Το πολυσυζητημένο «Ι am a celebrity, get me out of here», έχει προγραμματίσει ο Ant1 να βγάλει στον «αέρα» το πρώτο εξάμηνο του 2023. Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Αφρική και εκεί 12 celebrities θα έρθουν αντιμέτωποι με διάφορες δοκιμασίες, άλλες χιουμοριστικές και άλλες τρομακτικές. Ούτε γι’ αυτό το πρόγραμμα όμως έχει βρεθεί μέχρι στιγμής παρουσιαστής.

Τα μυστήρια της πρωινής ζώνης

Γεμάτη μυστήρια είναι μέχρι στιγμής η πρωινή ζώνη του Ant1. Μπορεί ο Γιώργος Παπαδάκης και το «Καλημέρα Ελλάδα» να βγει στον «αέρα» και την επόμενη σεζόν ωστόσο μυστήριο επικρατεί γύρω από τις… ενέσεις ανανέωσης που θα λάβει η ενημερωτική εκπομπή. Στην εκπομπή αναμένεται να ενταχθούν φρέσκα πρόσωπα. Ποια θα είναι όμως αυτά;

Από την άλλη, μετά την έξοδο της Φαίης Σκορδά από τον Ant1 και από το Πρωινό, μυστήριο επικρατεί γύρω από το όνομα της παρουσιάστριας που θα κάτσει στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα την ερχόμενη σεζόν.

Άλλο ένα μυστήριο αφορά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου όπου αποχωρούν οι Πρωινοί Τύποι και ναι μεν θα βγει στον «αέρα» μια νέα εκπομπή ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το όνομα της ούτε και οι συντελεστές της.

Η μόνη εκπομπή που αποτελεί σταθερή αξία και δεν αλλάζει καθόλου είναι το «Υγεία πάνω από όλα».

Ο τριγωνοψαρούλης του Ant1

Ο Ant1 αποφάσισε να επενδύσει και σε παιδικό πρωτογενές πρόγραμμα. Από την ερχόμενη σεζόν, θα προβληθεί «Ο τριγωνοψαρούλης», μια σειρά animation 24 επεισοδίων η οποία θα είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο και στοχεύει να κερδίσει τους μικρούς σε ηλικία τηλεθεατές.

Ανανεώνεται το Ενώπιος Ενωπίω

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αποτελεί σταθερή αξία για τον Ant1 και έτσι θα παραμείνει στο τιμόνι της ενημέρωσης του σταθμού και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε ότι αφορά όμως την εκπομπή του Ενώπιος Ενωπίω, αυτή αλλάζει ρότα και συγκεκριμένα αλλάζει θεματολογία. Το γεγονός ότι υπάρχουν φήμες εκλογών, έκανε τους υπευθύνους να αποφασίσουν πως η εκπομπή από την ερχόμενη σεζόν θα «μεταμορφώνεται» και σε πολιτική εκπομπή με αντιπαραθέσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Το κεφάλαιο Μουντιάλ

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα μπορέσουν παρακολουθήσουν μέσα από την συχνότητα του Ant1 32 αγώνες του Μουντιάλ ενώ οι άλλοι 32 αγώνες της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης θα προβληθούν μέσα από την πλατφόρμα Ant1+.