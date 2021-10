Πρεμιέρα έκανε σήμερα το Dancing With The Stars, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

Στα παρασκήνια βρίσκεται ο Λάμπρος Φισφής, ενώ την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι Στέφανος Δημουλάς, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου και Jason Roditis.

Η Βίκυ Καγιά έκανε την είσοδό της στο πλατό του «Dancing with the Stars» και μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

«Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε στο Dancing with the Stars, τη μεγάλη γιορτή χορού. Έχουμε glitter, έχουμε χαμόγελο, εντυπωσιακές χορογραφίες και 16 αστέρια. 16 αστέρια που θα λάμψουν στη σκηνή του Dancing with the Stars φυσικά με τους παρτενέρ τους», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη του σόου η Βίκυ Καγιά.