Με αφορμή το έγκλημα στη Γλυφάδα όπου γιος σκότωσε τη μητέρα του και μετά την αποφυλάκισή του αλλά και την ολιγοήμερη νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, σκότωσε και τον πατέρα του, ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε το πρωί της Δευτέρας (26/01) στο «Πρωινό» του Ant1.

Η ένταση ανάμεσα στον κ. Γιαννάκο και τον Γιώργο Λιάγκα γρήγορα «φούντωσε» καθώς ο παρουσιαστής ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ τις οποίες όμως δεν έπαιρνε ή δεν ήταν αυτές που επιθυμούσε.

Το κλίμα δυναμιτίστηκε και ενώ ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε τον τόνο της φωνής του, ο Μιχάλης Γιαννάκος επέλεξε να κλείσει το τηλέφωνο και να διακόψει απότομα την επικοινωνία του με την εκπομπή.

«Οι ψυχικά ασθενείς στατιστικά κάνουν λιγότερους φόνους από τους γνωστικούς» ανέφερε ο κ. Γιαννάκος με τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρά: «Αλήθεια τώρα το λέτε αυτό; Άρα, βγαίνουμε και λέμε στο πανελλήνιο αυτήν την στιγμή ότι κυκλοφορούν πολλοί δολοφόνοι ανάμεσά μας».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αντέδρασε λέγοντας: «Εγώ το είπα αυτό;» με τον παρουσιαστή να σημειώνει πως αυτό βγάζει ως συμπέρασμα καθώς ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ του είπε πως κυκλοφορούν αρκετοί ψυχικά ασθενείς στο δρόμο.

Αναφερόμενος ο Γιώργος Λιάγκας στον 46χρονο γιο που σκότωσε τους γονείς του τόνισε πως «δεν σκότωσε από αμέλεια, ήταν σκληρό έγκλημα. Τι δεν καταλαβαίνετε; Ο νόμος Παρασκευόπουλου ήταν ένας κακός νόμος. Επειδή δηλαδή ο νόμος είναι κακός, ο ψυχίατρος πρέπει να πει “εντάξει, δεν πειράζει. Αφού τον άφησε έξω ο δικαστής ας τον αφήσω και εγώ έξω με μια θεραπεία”. Και να μην τον ελέγχει κανείς;».

«Εσείς τι λέτε τώρα; Ότι οι ψυχικά ασθενείς που είναι έξω είναι επικίνδυνοι;» ρώτησε στην συνέχεια ο κ. Γιαννάκος με τον παρουσιαστή να διευκρινίζει: «Όχι, ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος ήταν ή δεν ήταν; Δεν ξέρω για τους άλλους, δεν είμαι γιατρός. Δεν το είπα συνολικά. Για τον συγκεκριμένο εκ του αποτελέσματος ήταν επικίνδυνος. Ναι ή όχι; Άρα, δεν θα έπρεπε να είναι έξω».

Ο κ. Γιαννάκος συνέχισε να αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο με τον παρουσιαστή να δυσανασχετεί λέγοντας έντονα: «Και η δικαιοσύνη έκανε λάθος και το Δρομοκαΐτειο έκανε λάθος. Τι δεν καταλαβαίνετε;».

Εκείνη την στιγμή, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επέλεξε να κλείσει το τηλέφωνο με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει: «Μου έκανε τη μούρη κρέας!».

Σημειώνεται πως ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο μειωμένο καταλογισμό, γεγονός που «έσπασε» τα ισόβια με τα οποία ήταν αντιμέτωπος και σηματοδότησε τη μείωση της ποινής του.

Ο 46χρονος, σήμερα κατηγορούμενος, νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να δοθεί από εκεί το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός του. Το πρωί της Κυριακής (25/01) γράφτηκε και ακόμα μια αιματηρή σελίδα στο βιβλίο της ζωής του, αφού σκότωσε και τον 80χρονο πατέρα του ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατροκτόνος ανέφερε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο προκειμένου να τον συλλάβουν, πως αν τον αφήσουν ελεύθερο θα σκοτώσει και τα αδέλφια του.