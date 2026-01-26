Από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα καμερών στους δρόμους της Αττικής, με τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ να αποστέλλονται αυτόματα σε κινητό, email και Gov.gr.

Οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε η χρήση των καμερών να είναι απολύτως νόμιμη και να ξεμπλοκάρει η προηγούμενη απόπειρα εφαρμογής τους. Πλέον, κάθε παράβαση που καταγράφεται από τις κάμερες της Περιφέρειας και της Αττικής Οδού – όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ή κράνους, κίνηση σε λεωφορειολωρίδα και χρήση κινητού – θα συνοδεύεται από αποστολή των σχετικών ντοκουμέντων και του προστίμου μέσω SMS, Gov.gr και email.

Οι παραλήπτες των κλήσεων θα έχουν στη διάθεσή τους 13 ημέρες για να υποβάλουν ψηφιακή ένσταση και να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης, αν επιθυμούν να αμφισβητήσουν την παράβαση. Η πληρωμή των προστίμων θα γίνεται ηλεκτρονικά, με κωδικό RF, ενώ η ενημέρωση για τους βαθμούς στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) θα πραγματοποιείται αυτόματα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η οποία θα ενεργοποιείται με την καταγραφή της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται φυσική διαδικασία.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την πλήρη λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων, με διασύνδεση των καμερών της Περιφέρειας, του υπουργείου Μεταφορών, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Αττικής Οδού με το ήδη υπάρχον σύστημα της Τροχαίας. Στόχος ήταν οι αρχές να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο φωτογραφία ή βίντεο της παράβασης, να την επιβεβαιώνουν και να αποστέλλουν την κλήση την ίδια ημέρα. Τελικά, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί άμεσα το σύστημα «έξυπνων» κλήσεων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας που ήδη διαχειρίζεται τις κάμερες της Αττικής Οδού.

Την εποπτεία του νέου συστήματος αναλαμβάνει η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ). Έως τον Ιούνιο, ο αριθμός των καμερών σε όλη την Αττική αναμένεται να φτάσει τις 388, με όλες να καταγράφουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και ορίου ταχύτητας, ενώ μέρος αυτών θα είναι «έξυπνες» με διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών.