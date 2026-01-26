Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη διόρθωση της Παρασκευής και να κλείνει σε νέα υψηλά 16 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Κύπρου, της Τιτάν και της Alpha Bank. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.279,70 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,64%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.282,47 (+0,77%) και κατώτερη τιμή στις 2.258,17 (-0,31%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.235.758 μετοχές. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+5,70%), της Κύπρου (+3,65%), της Τιτάν (+3,25%), της Alpha Bank (+2,78%), της Elvalhalcor (+2,20%) και του ΟΛΠ (+2,08%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,59%), της Optima Bank (-1,45%) και της Metka (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.618.542 και 7.001.495 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 52,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 39,69 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 39 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Lavipharm (+14,42%) και Mevaco (+8,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (-6,25%) και Τρία Άλφα (-6,20%).