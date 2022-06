Ο Χάρι Στάιλς εντάχθηκε στον αγώνα για τον τερματισμό της ένοπλης βίας μετά τις πρόσφατες πολύνεκρες επιθέσεις στις ΗΠΑ ανακοινώνοντας στο Instagram ότι στην επερχόμενη περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Everytown for Gun Safety, που υποστηρίζει τον έλεγχο των όπλων και την καταπολέμηση της ένοπλης βίας.

«Όπως όλοι σας είμαι συντετριμμένος από τις πρόσφατες επιθέσεις στην Αμερική, με αποκορύφωμα το μακελειό στο δημοτικό σχολείο Ρομπ της πόλης Ουβάλντε στο Τέξας. Στην περιοδεία μας στη Βόρεια Αμερική, θα συνεργαστούμε με τον οργανισμό Everytown for Gun Safety, που δραστηριοποιείται για τον τερματισμό της ένοπλης βίας, θα κάνουμε δωρεές για να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους και θα μοιραστούμε τα προτεινόμενα αντικείμενα δράσης τους».

Ο Στάιλς θα δωρίσει τα έσοδα από την περιοδεία, μαζί με την εταιρεία διάθεσης εισιτηρίων θεαμάτων Live Nation, περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια στο Ταμείο Στήριξης του Everytown for Gun Safety.

Ο οργανισμός Everytown for Gun Safety δημιουργήθηκε το 2013 από τη συνένωση των οργανώσεων Moms Demand Action for Gun Sense και Mayors Against Illegal Guns.