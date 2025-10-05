Σε έναν ήσυχο δρόμο του Παλαιού Ψυχικού, μια εντυπωσιακή, σχεδόν φουτουριστική πολυκατοικία δεν περνά απαρατήρητη από τους μη μόνιμους της γειτονιάς, οι οποίοι αγνοούν ότι πρόκειται για το σπίτι της οικογένειας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λιγότερο γνωστό είναι και ότι ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς έχει πλέον «μεταφέρει» επισήμως την οικογένειά του στην Ελλάδα.

Από φέτος, η Μαράια και τα τέσσερα παιδιά τους, ο 5χρονος Λίαμ-Τσαρλς, ο 4χρονος Μάβερικ-Ντιάπερ, η δίχρονη Εύα-Μπρουκ και η μόλις τεσσάρων μηνών Άρια-Κάπρι, θα περνούν τα επόμενα χρόνια στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη επιλογή οριστικοποιήθηκε φέτος και, όπως αποκάλυψε ο Greek Freak σε εκτενή συνέντευξη, όταν ρώτησε τη Μαράια πού προτιμά να είναι η κύρια βάση τους -«Μιλγουόκι ή Αθήνα»- η ανταπόκριση ήταν άμεση.

Η ελληνική πρωτεύουσα «κέρδισε» με χαρακτηριστική άνεση την πόλη όπου ο Γιάννης σμίλεψε τον μύθο του, ενώ στη λήψη της απόφασης είχαν προηγηθεί συζητήσεις με τα αδέλφια του, τη μητέρα του και πολύ στενούς φίλους του ζευγαριού τους τελευταίους μήνες, αναφέρει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

Σχολείο στο Κολλέγιο

Στην καθημερινότητα του σπιτιού, η πιο χειροπιαστή αλλαγή είναι πως από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι δύο γιοι του ζευγαριού πηγαίνουν νηπιαγωγείο. Ο 5χρονος Λίαμ και ο 4χρονος Μάβερικ ξυπνούν νωρίς και κατευθύνονται στο Κολλέγιο Αθηνών. Η συγκεκριμένη επιλογή ήταν συνειδητή: στα 30 του, ο Αντετοκούνμπο επιδίωξε την κορυφαία δυνατή εκπαιδευτική αφετηρία για τα παιδιά του. Προτίμησε η σχολική τους αρχή να γίνει στην Ελλάδα – ακόμη μια απόδειξη του δεσμού του με τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, που φάνηκε και στα δάκρυα χαράς για το χάλκινο της Εθνικής μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως το πιο πολύτιμο τρόπαιο της καριέρας του.

Ήδη ο Γιάννης έχει επιστρέψει στο Μιλγουόκι, καθώς την Τρίτη ξεκινούν οι υποχρεώσεις των Μπακς στο ΝΒΑ. Όσο βρισκόταν στην Αθήνα, προπονούνταν εντατικά καθημερινά στο ΟΑΚΑ, κλείνοντας έτσι τις τελευταίες μέρες του στην Ελλάδα πριν την πτήση για ΗΠΑ. Το καλοκαίρι φρόντισε να ξεκουραστεί στη βίλα του στο Costa Navarino, ενώ πρόλαβε και μερικές χαλαρές εξόδους στην πόλη, πριν ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα.

Επιστροφή σε 6 χρόνια;

Όταν, πάντως, μελλοντικά αποφασίσει να γυρίσει μόνιμα κι εκείνος στην Ελλάδα -όπως είπε πρόσφατα, «αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, σε έξι χρόνια»- το ερώτημα θα είναι πόσο αντέχεται η δημοσιότητα κάθε φορά που βγαίνει με την οικογένεια. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση το έδειξε: με το που πέρασαν το κατώφλι της ψαροταβέρνας «Νησιώτισσα» στα Βριλήσσια μαζί με τα παιδιά, ξεκίνησε ο… «σεισμός». Δεκάδες κινητά σηκώθηκαν για βίντεο, ενώ μικροί και μεγάλοι ζητούσαν φωτογραφίες, προκαλώντας μικρό πανδαιμόνιο. Ο Γιάννης δεν χάλασε χατίρι σε κανέναν, όμως οι εικόνες μαρτυρούν το μέγεθος της δημοφιλίας του: ακόμη και σε μια απλή οικογενειακή έξοδο, βρίσκεται περικυκλωμένος από φακούς και οθόνες.

Κάποιοι θαμώνες σκαρφάλωσαν μέχρι και σε καρέκλες για καλύτερη θέα. Ο ίδιος το πήρε ψύχραιμα, ξέροντας πως είναι δύσκολο να το αποφύγει. Γι’ αυτό, αν και του αρέσουν οι βόλτες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αποφεύγει τις συχνές εξόδους και προτιμά την ασφάλεια των τεσσάρων τοίχων του νέου, high-tech σπιτιού.

Το ακίνητο στο Ψυχικό αποκτήθηκε το 2023, για να υπάρχει δική τους βάση στην Αθήνα για τον ίδιο, τα αδέλφια και τη μητέρα του. Μαζί με τη Μαράια διάλεξαν το ρετιρέ της μοντέρνας πολυκατοικίας, όπου περνούν πολλές ώρες με τα παιδιά. Στο ίδιο κτίριο υπάρχουν διαμερίσματα για τα αδέλφια και την μητέρα του, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον ακολουθήσει στο Μιλγουόκι.

Άνθρωποι του περιβάλλοντός του σημειώνουν ότι ο αποχωρισμός από τη σύζυγο και τα παιδιά, λόγω ΝΒΑ, δεν είναι καθόλου εύκολος. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε τέτοιο βαθμό, αφού το ζευγάρι έκρινε ότι η Ελλάδα τους ταιριάζει περισσότερο από το ψυχρό και υγρό κλίμα του Μιλγουόκι — ακόμη και τον ζεστότερο μήνα, τον Ιούλιο, η θερμοκρασία σπάνια ξεπερνά τους 26°C.

Επικοινωνία με FaceTime

Σε καθημερινή βάση, η επικοινωνία θα γίνεται με FaceTime, για να βλέπει ο Γιάννης τα παιδιά, ενώ τα ταξίδια της οικογένειας θα «κουμπώνουν» στο καλεντάρι του ΝΒΑ. Τα Χριστούγεννα —ακόμη κι αν αγωνιστεί ανήμερα— η Μαράια με τα μικρά θα βρεθούν στις ΗΠΑ για να περάσουν μαζί τις γιορτές. Έπειτα θα επιστρέψουν στη νέα τους, μόνιμη ελληνική καθημερινότητα, έως ότου ο Γιάννης ξαναβρεθεί Αθήνα, όταν το επιτρέψει το πρόγραμμα.

Δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι σε πέντε-έξι χρόνια ο Γιάννης μπορεί να κοιτάξει προς Ευρώπη, εφόσον συντρέξουν οι σωστές προϋποθέσεις και παρουσιαστεί συμβόλαιο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του — λογικά προσαρμοσμένες στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι στα μυθικά μεγέθη των απολαβών του στο ΝΒΑ.

Τον Οκτώβριο του 2023, οι Μπακς επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι το 2026–27, με συμφωνία ύψους 158.432.754 ευρώ, ήτοι 39.608.113 ευρώ ετησίως. Προφανώς, τέτοια συμβόλαια δεν υπάρχουν στην Ευρώπη — κάτι που γνωρίζει άριστα — και επιπλέον, ηλικιακά, τότε θα βρίσκεται στο μεταίχμιο της καριέρας του.

Επενδύσεις made in Greece

Παρά το θαυμασμό του για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, κύκλοι του αναφέρουν πως δεν τον βλέπει να παίζει μέχρι τα 40, όσο κι αν αγαπά το άθλημα που του χάρισε όσα ονειρεύτηκε. Όπως είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, θα ήθελε να γράψει τον επίλογο στην Ελλάδα: εδώ όπου ξεκίνησαν όλα, εδώ όπου πλέον στεγάζεται η οικογένειά του, εδώ όπου επιχειρηματικά κινείται ολοένα και πιο έντονα.

Πέρα από την πολυκατοικία στο Ψυχικό και τις δύο πολυτελείς κατοικίες στο Costa Navarino, η Ελλάδα κατακτά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στις επενδύσεις του. Προ δεκαμήνου, μαζί με τον Ηλία Γεωργιάδη (Premia Properties), προχώρησαν στην εξαγορά του Village Shopping & More στον Ρέντη. Παράλληλα, συμμετέχει στα Ελληνικά Οινοποιεία με 10% (επίσης συμφερόντων Γεωργιάδη), ενώ φέτος εξαγοράστηκε το Κτήμα Semeli της οικογένειας Σάλα.

Στις εγχώριες δραστηριότητες περιλαμβάνονται και τα Antetokounbros retail stores —στο «Ελ. Βενιζέλος» και στην Ερμού— ενώ ένα τρίτο λειτουργεί στο Μιλγουόκι. Εκτός συνόρων, το επιχειρηματικό του αποτύπωμα απλώνεται: εστίαση με την ελληνική ταβέρνα «Αντί» στις ΗΠΑ, «πράσινα» funds με τον ομογενή δισεκατομμυριούχο Τζον Κάλαμος, health/τηλεϊατρική με την ισραηλινή Antidote, sports drinks μέσω της Ready Nutrition, Candy Funhouse στον χώρο της ζαχαροπλαστικής, WatchBox στη μεταπώληση luxury ρολογιών (συνεταίρος και ο Μάικλ Τζόρνταν), Flexpower στην ευεξία/fitness, συμμετοχές σε αθλητικά franchise (Nashville SC/MLS, Milwaukee Brewers/MLB, Los Angeles Golf Club) και πλήθος ακόμη projects, υπό τη «σκέπη» της Ante Inc. — της εταιρείας του παιδιού που ξεκίνησε στα Σεπόλια, άγγιξε την κορυφή, αλλά κουβαλά πάντα την Ελλάδα στην καρδιά του.