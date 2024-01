Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η τραγουδίστρια Melanie Safka, γνωστή ως «The First Lady of Woodstock» στο φεστιβάλ του 1969, όπου είχε συμμετάσχει σε ηλικία μόλις 22 ετών. Η Safka είχε τεράστιες επιτυχίες τη δεκαετία του 1970, όπως τα «Brand New Key» και «Lay Down (Candles in the Rain)».

Τα παιδιά της Melanie, Leilah, Jeordie και Beau Jarred, επιβεβαίωσαν τον θάνατό της την Τετάρτη με την εξής ανάρτηση στο Facebook: «Αυτή είναι η πιο δύσκολη ανάρτηση για εμάς και υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θέλουμε να πούμε, αλλά δεν υπάρχει εύκολος τρόπος εκτός από να το πούμε… Η μαμά έφυγε, ειρηνικά, από αυτόν τον κόσμο για να πάει στον επόμενο στις 23 Ιανουαρίου 2024». Την είδηση έγραψε η New York Post.

Τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας δεν αναφέρθηκαν στην ανάρτηση στο Facebook.