Μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ένα ισχυρό αντιβιοτικό, το οποίο είναι 100 φορές πιο αποτελεσματικό από τα υπάρχοντα φάρμακα ενάντια σε θανατηφόρα υπερμικρόβια όπως το MRSA (ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο) και το VRE (ανθεκτικό στην βανκομυκίνη εντερόκοκκο).

Το επίσης εντυπωσιακό είναι πως το συγκεκριμένο αντιβιοτικό είχε αγνοηθεί για δεκαετίες, παρ’ όλο που βρισκόταν μέσα σε ένα κοινό και καλά μελετημένο βακτήριο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανίσει σημάδια αντίστασης, γεγονός που αναπτερώνει τις ελπίδες στη μάχη κατά των ανθεκτικών στα φάρμακα λοιμώξεων και ανοίγει νέους δρόμους για την ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών, που μπορούν να απαντήσουν στη μικροβιακή αντοχή (AMR) μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

Η σπουδαία ανακάλυψη

Σε πρόσφατο άρθρο στο Journal of the American Chemical Society, χημικοί από το Πανεπιστήμιο του Warwick και το Πανεπιστήμιο Monash, μιας συμμαχίας κατά των αναδυόμενων υπερμικροβιακών απειλών, ανέφεραν την ανακάλυψη ενός ισχυρού νέου αντιβιοτικού με την ονομασία προ-μεθυλενομυκίνη C λακτόνη.

Η ένωση αυτή «κρυβόταν σε κοινή θέα» ως ενδιάμεσο χημικό μόριο στη φυσική διαδικασία παραγωγής του ήδη γνωστού αντιβιοτικού μεθυλενομυκίνη Α.

Εξηγώντας την ανακάλυψη, ο καθηγητής Greg Challis, εκ των συγγραφέων της μελέτης από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Warwick και το Ινστιτούτο Ανακάλυψης Βιοϊατρικής του Monash, ανέφερε:

«Η μεθυλενομυκίνη Α ανακαλύφθηκε πριν από 50 χρόνια και, αν και έχει συντεθεί πολλές φορές, κανείς δεν φαίνεται να είχε δοκιμάσει τα συνθετικά ενδιάμεσα για αντιμικροβιακή δράση! Διαγράφοντας γονίδια της βιοσυνθετικής οδού, ανακαλύψαμε δύο άγνωστα έως τώρα ενδιάμεσα μόρια, και τα δύο πολύ πιο ισχυρά από την ίδια την μεθυλενομυκίνη Α».

Αντιβακτηριακή δράση 100 φορές ισχυρότερη

Όταν δοκιμάστηκε, ένα από τα ενδιάμεσα μόρια – η προ-μεθυλενομυκίνη C λακτόνη – αποδείχθηκε πάνω από 100 φορές πιο αποτελεσματική κατά ενός ευρέος φάσματος βακτηρίων σε σχέση με τη μεθυλενομυκίνη Α. Ήταν για παράδειγμα ιδιαίτερα δραστική κατά του Staphylococcus aureus και του Enterococcus faecium, τα βακτήρια που ευθύνονται αντίστοιχα για το MRSA και το VRE, το οποίο ο ΠΟΥ έχει κατατάξει ως παθογόνο υψηλής προτεραιότητας.

Η Δρ. Lona Alkhalaf, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Warwick και επίσης συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι το βακτήριο που παράγει τόσο τη μεθυλενομυκίνη Α όσο και την προ-μεθυλενομυκίνη C λακτόνη, το Streptomyces coelicolor, είναι ένα μοντέλο οργανισμός για την παραγωγή αντιβιοτικών, με εκτενή μελέτη από τη δεκαετία του ’50. Το να βρούμε ένα νέο αντιβιοτικό σε έναν τόσο γνώριμο οργανισμό ήταν μεγάλη έκπληξη».

Νέο πρότυπο στην ανακάλυψη αντιβιοτικών

Ο καθηγητής Challis, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας, τόνισε πως «αυτή δείχνει ένα νέο πρότυπο για την ανακάλυψη αντιβιοτικών». «Εξετάζοντας και δοκιμάζοντας ενδιάμεσα μόρια, ενδέχεται να ανακαλύψουμε ισχυρά νέα αντιβιοτικά, που θα μας βοηθήσουν στη μάχη κατά της μικροβιακής αντοχής».

Το επόμενο βήμα είναι οι προ-κλινικές δοκιμές. Με τη απλή χημική δομή της, την ισχυρή αντιβακτηριακή δράση και τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής, η προ-μεθυλενομυκίνη C λακτόνη αποτελεί μια πραγματικά ελπιδοφόρα πιθανή νέα θεραπεία, που θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση των εκατομμυρίων θανάτων ετησίως εξαιτίας της μικροβιακής αντοχής.