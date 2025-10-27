Έχοντας περάσει τα 100 και συνεχίζοντας δυναμικά για τα 101, ο Αμερικανός Si Liberman έχει ζήσει πολλά… πάρα πολλά. Από πολέμους και οικονομικές κρίσεις μέχρι πανδημίες και σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Όλοι με ρωτούν ποιο είναι το “μυστικό” της μακροζωίας μου. Σίγουρα δεν είναι επειδή έζησα μια ζωή χωρίς δυσκολίες. Στα 5 μου, με χτύπησε ένα φορτηγό ενώ περνούσα τον δρόμο με τον αδερφό μου. Έμεινα 10 μέρες σε κώμα στο νοσοκομείο, με κάταγμα στο κρανίο και σπασμένο δεξί χέρι. Δύο μήνες μετά, έπαθα ρήξη σκωληκοειδούς και μπήκα εσπευσμένα στο χειρουργείο», αναφέρει σε άρθρο του στην Washington Post και συνεχίζει την εξιστόρηση των περιπετειών του:

«Στα 39 μου, υπέστην έμφραγμα. Στα 79, έχασα προσωρινά την όραση από το ένα μάτι και χρειάστηκε να κάνω επέμβαση στην καρωτίδα για να αποφύγω εγκεφαλικό. Στα 89, πέρασα τριπλό bypass και επέμβαση στη μιτροειδή βαλβίδα, και τώρα ζω με βηματοδότη. Πρόσφατα, έσπασα και το ισχίο μου.

Υπήρξαν κι άλλες προκλήσεις. Χάσαμε το σπίτι μας στη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του ’30. Μια μέρα γύρισα από το σχολείο και είδα τη μητέρα μου να κλαίει — έπρεπε να φύγουμε γιατί ο πατέρας μου δεν μπορούσε να πληρώνει τη δόση των $14 το μήνα.

Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήμουν χειριστής ραδιοφώνου σε βομβαρδιστικό B-24, και δεχτήκαμε πολλές φορές πυρά σε αποστολές πάνω από τη ναζιστική Γερμανία. Και φυσικά, επέζησα της πανδημίας, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από ένα εκατομμύριο Αμερικανούς».

Τι χρειάζεται όμως τελικά για να φτάσει κανείς τα 100; Ο Si Liberman απαντάει: «Όταν με ρωτούν για τα μυστικά της μακροζωίας μου, ιδού τι λέω»…

1. Επένδυσε στις σχέσεις σου

Ήμουν τυχερός. Είμαι παντρεμένος 76 χρόνια. Πριν παντρευτούμε, βγαίναμε τρία χρόνια. Είμαστε πάντα πολύ δεμένοι. Η σύζυγός μου, η Ντόροθι, είναι 97. Έχει σπάσει δύο φορές το ισχίο της και είχε κι άλλες περιπέτειες. Έχουμε δύο υπέροχα παιδιά και δύο εγγόνια που μας κρατούν συνεχώς επαφή. Περάσαμε πολλά μαζί, αλλά τα καταφέραμε.

2. Μην καπνίζεις

Στην εποχή μου, σχεδόν όλοι κάπνιζαν — εγώ όχι. Δεν το έμαθα ποτέ. Η γυναίκα μου κάπνιζε πού και πού όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε, αλλά την έπεισα να το κόψει. Μια μέρα, έβγαλα ένα πούρο στο εστιατόριο και το άναψα. Με κοίταξε και είπε: «Δείχνεις γελοίος με αυτό». Της απάντησα: «Θα συνεχίσω να καπνίζω πούρα μέχρι να το κόψεις». Και το έκοψε.

3. Τρώγε σωστά και κινήσου

Πάντα προσπαθούσαμε να τρώμε υγιεινά. Τρώω φρούτα για πρωινό και πολύ ψάρι. Η γυναίκα μου ήταν πάντα προσεκτική με τη διατροφή και την άσκηση. Τα τελευταία 14 χρόνια που ζούμε στη Φλόριντα, η καθημερινότητά μου περιλαμβάνει περπάτημα στην παραλία και κολύμπι σε πισίνα.

4. Δες τη ζωή με θετική ματιά

Πέρασα δύσκολες μέρες, αλλά ποτέ δεν έμεινα πολύ καιρό πεσμένος ψυχολογικά. Όταν αρρωσταίνω, σκέφτομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αν ζω κάτι δύσκολο, λέω στον εαυτό μου ότι πρέπει να το περάσω και τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Η θετική στάση είναι υποτιμημένη, αλλά καθοριστική. Ήμουν σχεδόν πάντα αισιόδοξος.

5. Δώσε βάρος στην πρόληψη και τη φροντίδα

Όπως φάνηκε από όσα ανέφερα, η επιστήμη με έχει βοηθήσει πολύ. Η πρόοδος της ιατρικής ήταν καθοριστική. Πάντα πηγαίναμε σε τακτικούς ελέγχους. Έχουμε τον ίδιο καρδιολόγο εδώ και 20 χρόνια.

6. Κάνε δουλειά που σου δίνει νόημα

Ήμουν για δεκαετίες δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Asbury Park Sunday Press. Η δουλειά ήταν γεμάτη προκλήσεις αλλά και ικανοποίηση. Ακόμα γράφω λιγάκι, για να κρατιέμαι σε εγρήγορση. Πιστεύω ότι αυτό παίζει ρόλο στην ευεξία μου. Πάντα υπήρχε κάτι να κάνω – κι αυτό με κράτησε.

7. Χρειάζεσαι και λίγη τύχη

«Η διαδρομή μέχρι εδώ είχε πολλές παγίδες, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποβεί μοιραίες», αναφέρει ο Si Liberman και προσθέτει: «Πάνω απ’ όλα, στάθηκα τυχερός στη σχέση μου με τη σύζυγό μου. Παρότι έχει πλέον προβλήματα μνήμης, δεν ξεχνάει ποτέ να μου δώσει ένα φιλί πριν κοιμηθούμε. Να ζεις με κάποιον που σε νοιάζεται — κι εσύ τον ίδιο — αυτό είναι δύναμη. Δεν ξέρω αν αυτά μετράνε ως “συνταγή” για μακροζωία. Αλλά ξέρω πως είχαμε μια υπέροχη ζωή».