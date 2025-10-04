Τα νεφρά είναι δύο μικρά όργανα – σε σχήμα φασολιού – αλλά με τεράστια σημασία. Πρόκειται για τα φυσικά φίλτρα του οργανισμού. Καθαρίζουν τις τοξίνες, ρυθμίζουν τα υγρά και βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Όταν δεν λειτουργούν σωστά, οι τοξίνες συσσωρεύονται γρήγορα. Όπως ένα φίλτρο σε πισίνα που, όταν σταματά να δουλεύει, αφήνει βρωμιά να μαζεύεται, έτσι και τα νεφρά στέλνουν σήματα όταν δυσλειτουργούν.

Η προσοχή στα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια αναστρέψιμη κατάσταση και σε μακροχρόνια βλάβη. Το δύσκολο είναι να τα αναγνωρίσουμε και για αυτό είναι σημαντική η γνώση των «μηνυμάτων» που συχνά τα συνδέουμε με άλλες παθήσεις.

Ο πόνος που συχνά παρεξηγείται

Γιατροί στο Parade προειδοποιούν ότι ο πόνος στη μέση, τον οποίο οι περισσότεροι θεωρούν κάτι «συνηθισμένο», μπορεί να σχετίζεται με πρόβλημα στα νεφρά. Τα νεφρά βρίσκονται ψηλά στην πλάτη, ακριβώς κάτω από τα πλευρά, γι’ αυτό τα προβλήματα συχνά εκδηλώνονται ως πόνος στα πλευρά ή στη μέση.

Ο πόνος αυτός μπορεί εύκολα να συνδεθεί με κάποιο μυϊκό πρόβλημα από κακή στάση, έντονη άσκηση ή ακόμα και έναν «πιάσιμο» από τον ύπνο.

Όμως ο ήπιος πόνος στα νεφρά μοιάζει ακριβώς με αυτό το «πιάσιμο», γι’ αυτό και συχνά αγνοείται. Αν και πολλές φορές η αιτία μπορεί όντως να είναι μυοσκελετική, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί και με μια επίσκεψη στον γιατρό να εξετάσετε την πιθανότητα ενός νεφρικού προβλήματος. Η υποβάθμιση ενός πόνου μπορεί να χειροτερέψει μια υποκείμενη πάθηση.

Πόνοι που σχετίζονται με πρόβλημα στα νεφρά

Ο νεφρικός πόνος είναι πιο «βαθύς», συχνά μονόπλευρος και δεν ανακουφίζεται με αλλαγή θέσης.

Οι πέτρες στα νεφρά μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο, σαν «σουβλιά».

Η λοίμωξη του ουροποιητικού που επεκτείνεται στα νεφρά (πυελονεφρίτιδα) δίνει έναν αμβλύ πόνο – σαν ενόχληση – στη μέση, συνοδευόμενο από πυρετό.

Η υδρονέφρωση (πρήξιμο του νεφρού) αν και συχνά δεν συνδέεται με κάποιο έντονο πόνο, εντούτοις προκαλεί μια δυσφορία.

Χρόνιες καταστάσεις όπως η νεφροπάθεια από διαβήτη ή υπέρταση, αλλά και η πολυκυστική νόσος, μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ενόχληση.

Άλλα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ο πόνος στη μέση δεν είναι το μόνο σημάδι προβλημάτων στα νεφρά. Άλλα ανησυχητικά συμπτώματα είναι:

Ναυτία

Εμετοί

Πυρετός και ρίγη

Κάψιμο κατά την ούρηση

Αίμα στα ούρα

Οίδημα σε πόδια, αστραγάλους και πέλματα

Αν ο πόνος συνοδεύεται από αλλαγές στην ούρηση, πυρετό, ναυτία ή αίμα στα ούρα, μην περιμένετε, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Αν μάλιστα ο πόνος είναι ξαφνικός και οξύς, τότε θα πρέπει να οδηγηθείτε ακόμα και στα επείγοντα.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η νεφρική νόσος αναπτύσσεται συχνά σιωπηλά, οπότε ακόμα και ο «συνηθισμένος» πόνος στη μέση μπορεί να είναι το καμπανάκι που σας καλεί να ζητήσετε βοήθεια.