Η υπέρταση συχνά αποκαλείται «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς δεν δίνει πάντα προειδοποιητικά σημάδια, αλλά αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για καρδιακή νόσο και εγκεφαλικό.

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως παίρνουν φάρμακα για να τη ρυθμίσουν, όμως η σωστή διατροφή μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό «φάρμακο» χωρίς παρενέργειες. «Η διατροφή και ο τρόπος ζωής μπορούν να έχουν τεράστια επίδραση στην πίεση, ισάξια με τα χάπια», εξηγεί στον Independent ο καρδιολόγος Δρ. R. Kannan Mutharasan από το Northwestern Medicine.

Αν θέλετε να μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση με απλό και γευστικό τρόπο, ακολουθούν πέντε φρούτα, που τα βρίσκετε εύκολα στην καθημερινότητα σας, και σύμφωνα με στοιχεία ερευνών και τους ειδικούς, μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι σύμμαχοί σας.

1. Μπανάνες

Οι μπανάνες είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα στον κόσμο. Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και κυρίως σε κάλιο – ένα βασικό μέταλλο που εξουδετερώνει το νάτριο, χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνει την πίεση.

Μία μόνο μπανάνα παρέχει 420 mg καλίου, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας (3.400 mg για άνδρες, 2.600 mg για γυναίκες).

2. Ακτινίδια

Δύο ακτινίδια την ημέρα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της πίεσης, σύμφωνα με το National Council on Aging. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και τον μεταβολισμό. Έρευνες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση ακτινιδίου μειώνει τη συστολική πίεση.

3. Κράνμπερι

Τα κράνμπερι έχουν σημαντικά οφέλη για την καρδιά. Είναι πλούσια σε νιτρικά άλατα, τα οποία χαλαρώνουν τα αγγεία και οι έρευνες έχουν δείξει πως βελτιώνουν την πιέση και την καρδιαγγειακή υγεία.

Επιπλέον, περιέχουν φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Μπορείτε να τα προσθέσετε σε σαλάτες, βρώμη ή να τα καταναλώσετε αποξηραμένα. Σημαντικά οφέλη έχουν διαπιστωθεί και από την κατανάλωση χυμού κράνμπερι.

4. Μήλα

Τα μήλα αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών και καλίου. Τα αντιοξειδωτικά στη φλούδα τους βοηθούν την καλή κυκλοφορία του αίματος, ενώ οι διαλυτές ίνες μειώνουν τη συσσώρευση χοληστερίνης στις αρτηρίες. Ένα μήλο προσφέρει περίπου 150 mg καλίου.

5. Ντομάτες

Μία μεγάλη ντομάτα την ημέρα έχει συνδεθεί με μείωση του κινδύνου υπέρτασης κατά 1/3 σε μελέτη που έγινε στην Ισπανία το 2023. Το μυστικό βρίσκεται στο λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που καταπολεμά τις φλεγμονές και προστατεύει τα κύτταρα. Μια μεγάλη ντομάτα περιέχει επίσης 431 mg καλίου.