Η υγεία του εντέρου δεν είναι «τάση» στα social media. Είναι το κλειδί για τη ρύθμιση και την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, τη μείωση του κινδύνου για καρκίνους του παχέος εντέρου και τη γενικότερη υγεία και ευεξία.

Για να υποστηρίξουμε την υγεία του εντέρου, η διατροφή μας πρέπει να περιλαμβάνει τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες και φυσικά, τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση. Τα τελευταία χρόνια, τα ροφήματα που υπόσχονται καλύτερη υγεία του εντέρου έχουν γίνει viral. Πολλά εξ αυτών μπορεί να μην είναι ακριβώς «ιδανικές λύσεις», αλλά σίγουρα αποτελούν μια πολύ καλύτερη επιλογή από τα κλασικά αναψυκτικά.

Σύμφωνα με το Eating Well, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρόφημα που τραβάει την προσοχή και μάλιστα δικαιολογημένα. Ο λόγος για το ginger bug.

Τι είναι το Ginger Bug;

Το Ginger Bug φτιάχνεται με μόνο τρία υλικά: φρέσκο τζίντζερ, ζάχαρη και νερό. Μέσα από τη φυσική ζύμωση, το ginger bug αποκτά φυσική ανθράκωση. Με άλλα λόγια, μπορείς να φτιάξεις υγιεινή ginger ale στο σπίτι, αν και η διαδικασία χρειάζεται 5-7 ημέρες.

Η ειδικός στα τρόφιμα Wendy Luong, M.Sc., εξηγεί σε βίντεό της πώς λειτουργεί η ζύμωση και πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ginger bug για να φτιάξεις διάφορα αναψυκτικά με προβιοτικά.

@wendythefoodscientist 🥤 This is how a ginger bug makes natural soda in any flavour you like. Through wild fermentation, using just raw ginger, sugar, and water, you can create your own probiotic soda at home. On the skin of ginger live wild yeasts and lactic acid bacteria. Feed them sugar, and the magic begins: ✨ Yeasts turn sugar into carbon dioxide and a little ethanol ✨ Lactic acid bacteria create lactic acid for tang and preservation Seal it in a bottle to trap the carbon dioxide and you’ve got real, naturally carbonated soda. My favourite flavours: 1. just ginger 2. black currants to make cassis (from my garden) 3. red currants (from my garden) 4. cranberry 5. green tea How start a ginger bug? A ginger bug is like a sourdough starter. You need to feed it to keep it alive. Ginger bug starter 🍹✨ Ingredients: 350 ml clean water 1 tbsp unpeeled fresh ginger, chopped (important: must be organic!) 1 tbsp cane sugar Method: 1️⃣ Chop the unpeeled ginger into small pieces (don’t peel, because the skin has wild yeasts!). 2️⃣ Add the water, ginger, and sugar to a clean glass jar. Stir vigorously to dissolve the sugar and introduce oxygen. 3️⃣ Cover loosely with a cloth or lid and keep at room temperature. 4️⃣ Every 24 hours, feed with 1 tbsp chopped ginger and 1 tbsp sugar. Stir well. 5️⃣ Repeat daily until you see bubbles, a slightly yeasty smell, and fizz when stirred — usually after 3–5 days. ✨ Once active, store in the fridge and feed once a week. #gingerbug #fermentation #probiotics ♬ The Look – Instrumental – Metronomy

«Στην επιφάνεια του φρέσκου τζίντζερ υπάρχουν άγριες ζύμες και βακτήρια γαλακτικού οξέος», λέει η Luong. «Τάισέ τα με ζάχαρη και αρχίζει η μαγεία. Η ζύμη μετατρέπει τη ζάχαρη σε διοξείδιο του άνθρακα και λίγο αιθανόλη για τη “σπιρτάδα”. Τα βακτήρια γαλακτικού οξέος παράγουν γαλακτικό οξύ για την ξινή γεύση και τη φυσική συντήρηση. Σφράγισε το μείγμα σε μπουκάλι και θα έχεις ένα φυσικά ανθρακούχο αναψυκτικό».

Αν θες να πειραματιστείς με γεύσεις, μπορείς να σουρώσεις το ενεργό ginger bug και να το αναμείξεις με χυμό φρούτων. Κλείνεις το μείγμα σε μπουκάλι και το αφήνεις για λίγες μέρες πριν το σερβίρεις. Όταν το ανοίξεις, κάνε το αργά και προσεκτικά – δεν θες να εκτοξευτεί από την πίεση.

Είναι όντως καλό για το έντερο;

Πόσο ωφέλιμο είναι όμως το ginger bug για την υγεία του εντέρου; Το βασικό του συστατικό, το τζίντζερ, έχει αποδεδειγμένα οφέλη: ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα, μειώνει τη ναυτία και τον εμετό όταν είσαι άρρωστος. Επιπλέον, τα τρόφιμα και ροφήματα που έχουν υποστεί ζύμωση είναι πλούσια σε προβιοτικά – βασικά για την καλή λειτουργία του εντέρου.

Υπάρχει όμως και μια επιφύλαξη: το ginger bug περιέχει προστιθέμενη ζάχαρη. Αν το αναμείξεις και με χυμό φρούτων, καταλήγεις με ένα ρόφημα που μπορεί να έχει αρκετή ζάχαρη. Όμως, αν χρησιμοποιείς το ginger bug αντί για αναψυκτικά τύπου κόλα, είναι μια ξεκάθαρα καλύτερη επιλογή. Απλώς φρόντισε να προσέχεις τη συνολική πρόσληψη ζάχαρης μέσα στη μέρα – ιδιαίτερα αν το πίνεις συχνά.