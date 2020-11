Στο 92% η αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου για τον κορονοϊό

Στο 92% φτάνει η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sputnik V στη Ρωσία σύμφωνα με το tweet της εταιρείας.

«Η πρώτη ανάλυση του εμβολίου Sputnik V κατά της COVID-19 στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών στη ρωσική ομοσπονδία έδειξε 92% αποτελεσματικότητα» ανέφερε το tweet.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020