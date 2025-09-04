Ένα πρωτοποριακό φάρμακο δοκιμάζεται σε ανθρώπους στην Ιαπωνία και υπόσχεται αναγέννηση των δοντιών που έχουν πέσει ή καταστραφεί.

Το φάρμακο ονομάζεται TRG-035 και οι δοκιμές διεξάγονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κιότο σε 30 άνδρες ηλικίας 30-64 ετών. Χορηγείται ενδοφλέβια και αν μετά από 11 μήνες υπάρξει αποτέλεσμα, οι δοκιμές θα συνεχιστούν σε παιδιά ηλικίας 2-7 ετών.

Σύμφωνα με το The Business Magnets το φάρμακο απενεργοποιεί την πρωτεΐνη που σχετίζεται με το γονίδιο 1 (USAG-1), που καταστέλλει την ανάπτυξη των δοντιών.

Έτσι, ο αποκλεισμός της αλληλεπίδρασης της USAG-1 με άλλες πρωτεΐνες ενθαρρύνει τη σηματοδότηση της μορφογενετικής πρωτεΐνης των οστών (BMP), η οποία προκαλεί τη δημιουργία νέου οστού.

Εάν οι δοκιμές στους ανθρώπους είναι επιτυχημένες, τότε το φάρμακο μπορεί να κυκλοφορήσει μετά το 2030.

Ωστόσο, θα αφορά συγκεκριμένους ασθενείς, επειδή φέρεται να λειτουργεί μόνο αν το δόντι έχει πέσει μέχρι και έξι χρόνια πριν και όχι αν έχει περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Θέλουμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε όσους υποφέρουν από απώλεια ή απουσία δοντιών», δήλωσε ο ερευνητής Katsu Takahashi, επικεφαλής της οδοντιατρικής και της στοματικής χειρουργικής στο νοσοκομείο Kitano.