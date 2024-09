Η μοναξιά θεωρείται ότι επιβαρύνει την υγεία και ότι ευθύνεται για διάφορες παθήσεις, όπως το άγχος ή η κατάθλιψη, ωστόσο νέα μελέτη υποστήριξε το άκρως αντίθετο.

Μια ομάδα ερευνητών από το The Affiliated Brain Hospital, Guangzhou Medical University, συνεργάστηκε με επιστήμονες από το The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, Guangdong Provincial People’s Hospital στην Κίνα και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Τροπικής Ιατρικής του Tulane University στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του interestingengineering.com οι ερευνητές ανακάλυψαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ορισμένα ζητήματα υγείας που συνδέονταν προηγουμένως με τη μοναξιά είναι πιο πιθανό να έχουν άλλες υποκείμενες αιτίες. Έτσι, εξέτασαν διεξοδικά διάφορες βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων στην έρευνά τους για την πιθανή σχέση μεταξύ μοναξιάς και μη ψυχικών προβλημάτων υγείας. Αυτές οι βάσεις δεδομένων περιείχαν εκτεταμένα δεδομένα για πολυάριθμους ασθενείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας ένα ευρύ και ποικίλο σύνολο δεδομένων για την ανάλυσή τους.

Συγκεκριμένα, τα άτομα που εξέφραζαν αισθήματα μοναξιάς φάνηκε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν 30 από τις 56 προκαθορισμένες καταστάσεις υγείας. Οι ερευνητές διεξήγαγαν στατιστική ανάλυση σε 26 από τις 30 παθήσεις, εστιάζοντας ειδικά σε ασθενείς για τους οποίους τα γενετικά δεδομένα ήταν προσβάσιμα.

Εντούτοις, ανακαλύφθηκε ότι πολυάριθμες ασθένειες που προηγουμένως αποδίδονταν στη μοναξιά προκαλούνταν ή επιδεινώνονταν από άλλους παράγοντες. Η πλειονότητα αυτών των περιστατικών βρέθηκε να συνδέεται με τη μοναξιά και όχι να προκαλείται από αυτήν.

Η μελέτη βρίσκει ελάχιστα στοιχεία για τις συσχετίσεις μεταξύ της μοναξιάς και των περισσότερων συγκεκριμένων ασθενειών που εντοπίστηκαν στις αναλύσεις παρατήρησης, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία, οι χρόνιες ηπατικές παθήσεις, οι χρόνιες νεφρικές παθήσεις και οι περισσότερες νευρολογικές παθήσεις.

Η μελέτη πρόσθεσε ότι οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν συλλογικά ότι η μοναξιά μπορεί να είναι ένας πιθανός υποκατάστατος δείκτης αλλά όχι ένας αιτιώδης παράγοντας κινδύνου για τις περισσότερες ασθένειες που εξετάστηκαν.

Το συμπέρασμα της ομάδας λοιπόν, αναφέρει πως ι η μοναξιά μπορεί πράγματι να συμβάλει σε διάφορες καταστάσεις ψυχικής υγείας και μπορεί επίσης να συνδέεται με την ανάπτυξη φλεγμονών και αλλαγών στα επίπεδα των ορμονών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά από προβλήματα υγείας.