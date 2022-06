Τα φυτικά ροφήματα και επιδόρπια της ΔΕΛΤΑ εμπλουτίζονται με νέες γεύσεις και νέες πρακτικές συσκευασίες, απαντώντας στις σύγχρονες διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών.

Νέο Ρόφημα «Βρώμη & 3 Καρποί» σε συσκευασία 1lt, που συνδυάζει τη βρώμη με φουντούκι, αμύγδαλο και κάσιους, αλλά και Νέο Ρόφημα «Αμύγδαλο Bio» σε πρακτική συσκευασία των 500ml, από βιολογικά αμύγδαλα, 100% Vegan, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς λακτόζη, κατάλληλα για χορτοφάγους, για όσους προτιμούν τις φυτικές επιλογές αλλά και για περιόδους νηστείας.

Οι δύο νέοι κωδικοί έρχονται να προσθέσουν στην ήδη επιτυχημένη σειρά, ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερες επιλογές για όσους έχουν επιλέξει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καταναλώνοντας φυτικά ροφήματα στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, τα δύο αγαπημένα προϊόντα «Αμύγδαλο χωρίς προσθήκη ζάχαρης» και «Βρώμη & 3 Super σπόροι», κυκλοφορούν τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία του 1,5lt, για να μπορεί να τα απολαύσει όλη η οικογένεια.

Όλα τα προϊόντα της σειράς φέρουν το VEGAN σήμα, που πιστοποιεί τη χρήση Vegan πρώτων υλών και διαδικασιών από το Vegetarian Society of the United Kingdom Ltd.

Σπουδαία είναι τα νέα και στα φυτικά επιδόρπια ΔΕΛΤΑ, καθώς εμπλουτίζονται με 2 νέα PROTEIN PLUS προϊόντα, με «Αμύγδαλο» φυσική γεύση και «Αμύγδαλο με Μάνγκο, Passion Fruit και Δημητριακά», 100% φυτικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, χωρίς προσθήκη χρωστικών και συντηρητικών. Τα μόνα φυτικά επιδόρπια στην αγορά με έξτρα πρωτεΐνη, τα οποία μαζί με το ρόφημα «Αμύγδαλο Protein Plus» έρχονται να δώσουν μια ολοκληρωμένη λύση για όσους καταναλώνουν φυτικά προϊόντα.