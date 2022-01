Τρίτο self test αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές προκειμένου να πάνε στο σχολείο. Μετά την Κυριακή (9/1) και την Δευτέρα (10/1) το επόμενο self test θα γίνει την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ώστε οι μαθητές να προσέλθουν στα θρανία την Παρασκευή.

Τα τρία self test ισχύσουν μόνο για την πρώτη εβδομάδα του ανοίγματος σχολείων μετάτις χριστουγεννιάτικες γιορτές, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν δύο. Θυμίζουμε ότι τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται όχι μόνο από τους μη εμβολιασμένους μαθητές αλλά επίσης και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.

Τι ισχύει σε περίπτωση κρούσματος σε τάξη

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα 5 ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν ένα self test, επιπλέον των δύο εβδομαδιαίων self test δηλαδή συνολικά τρία self test δωρεάν την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα αναμένεται νέο ρεκόρ κρουσμάτων ενώ 9.688 θετικά self test δηλώθηκαν σήμερα το πρωί, Τρίτη 11 Ιανουαρίου, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας.

Χθες, τα self test κατέγραψαν 15.547 εν δυνάμει κρούσματα, μαθητών και εκπαιδευτικών.