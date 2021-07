Το freerunning έχει δύο νέους πρωταθλητές μετά από ένα μοναδικό αγώνα με τους 18 καλύτερους αθλητές του κόσμου.

Ο 22χρονος Πολωνός, Krystian Kowalewski, κατέκτησε την πρώτη θέση μαγεύοντας κριτές και θεατές με κάποια από τα πιο δύσκολα και περίπλοκα runs του Red Bull Art of Motion, ενώ η Noa Diorgina από την Ολλανδία έγινε η νέα νικήτρια στην κατηγορία γυναικών – στα 16 χρόνια της μόλις, είναι η νεότερη αθλήτρια που κέρδισε ποτέ το διαγωνισμό.

Το Red Bull Art of Motion έλαβε χώρα σε 2 ιστιοφόρα για πρώτη φορά στα χρονικά και είδε αθλητές από όλο τον κόσμο να δίνουν μάχη εν πλώ, στο πανέμορφο Μικρολίμανο με την συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν του Δήμου Πειραιά.

«Όταν έμαθα ότι θα διαγωνιζόμασταν πάνω σε ιστιοφόρα, ανησύχησα ότι θα κουνιόντουσαν πολύ κατά τη διάρκεια του run μου. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ένα από τα καλύτερα set-ups που είχαμε ποτέ στο Red Bull Art of Motion. Είμαι πιο χαρούμενος από ποτέ!» είπε μετά τη νίκη του ο Κowalewski.

Τρεις 16χρονες κυριάρχησαν στην κατηγορία γυναικών, παίρνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις. Η Diorgina από την Ολλανδία, πήρε την πρώτη θέση, εντυπωσιάζοντας τους κριτές με τη δημιουργικότητά της στην πίστα. Μας είπε: «Είναι κάτι που ονειρευόμουν από όταν ήμουν επτά χρονών, και τώρα έγινε πραγματικότητα. Μετά από ενάμιση χρόνο, είναι τέλειο που μπορούμε να παίρνουμε μέρος σε διαγωνισμό και πάλι.”

Ο Kowalewski επίσης κατέκτησε το έπαθλο Best Male Trick by MINI για το απίστευτο “Cast Gainer” που έβγαλε – μία από τις πιο δύσκολες κινήσεις στο freerunning. Το “Double Cork” της 16χρονης Γαλλίδας Lilou, της χάρισε το Best Female Trick by What’s Up Cosmote.

Με ανώτατο όριο τους 500 πόντους, οι αθλητές του Red Bull Art of Motion βαθμολογήθηκαν βάσει πέντε κριτηρίων: τη δημιουργικότητα, τη ροή, την εκτέλεση και τη συνολική απόδοση.

Ο κριτής και πρώην νικητής του Red Bull Art of Motion, Jason Paul, μας είπε για το φετινό διαγωνισμό: «Ήταν η πιο μοναδική πίστα που έχει δημιουργηθεί ποτέ για το Red Bull Art of Motion. Το σκάφος είναι από τη φύση του πολύ στενό και έτσι οι αθλητές έπρεπε να είναι πολύ πιο ακριβείς στην εκτέλεση των δύσκολων κινήσεών τους. Παρόλα αυτά, είδαμε tricks σε αυτό το διαγωνισμό που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, καθώς οι freerunners γνωρίζοντας ότι θα προσγειώνονταν στο νερό αν έκαναν λάθος, πίεζαν τους εαυτούς τους στο όριο“.

Ο sports director του Red Bull Art of Motion, Nico Wlcek δήλωσε: “Το Red Bull Art of Motion έχει γίνει γνωστό επειδή προκαλεί τους freerunners και τους πιέζει για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στο άθλημα. Τι καλύτερος τρόπος λοιπόν από το να δημιουργείς το πρώτο πλωτό playground στον κόσμο.”

“Περάσαμε καλά σκεπτόμενοι την ιδέα, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε ένα τόσο δυνατό αποτέλεσμα – κάθε αθλητής ανέβασε πραγματικά το επίπεδό του”.

Αποτελέσματα Red Bull Art of Motion 2021:

Κατηγορία Ανδρών:

Krystian Kowalewski, Πολωνία

Edward Scott, Μεγάλη Βρετανία

Archie Aroyan, Ρωσία

Κατηγορία Γυναικών:

Noa Diorgina, Ολλανδία

Lilou Ruel, Γαλλία

Elise Bickley, Μεγάλη Βρετανία

Εκατοντάδες συμμετέχοντες από 50 χώρες δήλωσαν συμμετοχή στον online και onsite προκριματικό με τον Krystian και τη Νoa να παίρνουν τη θέση τους στο hall of fame του Red Bull Art of Motion.Το Red Bull Art of Motion, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και τη MINI, μεταδόθηκε ζωντανά στις 10 Ιουλίου από το MEGA και την COSMOTE TV στο κανάλι COSMOTE SPORT 6HD. Tην ίδια στιγμή εντυπωσιακές εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από το redbullartofmotion.com, και το Red Bull TV (διαθέσιμο για τηλεοράσεις με σύνδεση στο internet, κονσόλες gaming, κινητά και άλλα. Για πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών: redbull.tv/apps.

Με τη συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Πειραιά

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

