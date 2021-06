Η φυσική τάση του ανθρώπινου σώματος είναι η κίνηση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η εργασία γραφείου δυστυχώς δεν προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες κίνησης και εκγύμνασης του σώματος.

Όταν καθόμαστε 40 και παραπάνω ώρες την εβδομάδα πάνω σε μια καρέκλα και δεν γυμναζόμαστε αρκετά εκτός γραφείου, το σώμα μας επηρεάζεται αρνητικά: οι μύες αδυνατίζουν, η κυκλοφορία του αίματος περιορίζεται και η πίεση που δέχεται η σπονδυλική μας στήλη είναι τεράστια. Η συνεχόμενη καθιστική εργασία και ο καθιστικός τρόπος ζωής επηρεάζει μακροπρόθεσμα αρνητικά την υγεία μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό!

Η νέα πρόταση για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της συνεχόμενη καθιστικής εργασίας είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ηλεκτρικό γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος.

Τα γραφεία με ρυθμιζόμενο ύψος ανασηκώνονται από πολύ χαμηλά έως αρκετά ψηλά ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε είτε καθιστοί είτε όρθιοι. Έτσι μπορούμε να μοιράζουμε την εργασιακή μας μέρα εναλλασσόμενοι ανάμεσα σε όρθια και καθιστή εργασία χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνόμαστε από το γραφείο μας.

Με την χρήση ενός ρυθμιζόμενου γραφείου αποκτάμε την κίνηση που χρειαζόμαστε τις ώρες που υπό άλλες συνθήκες θα καθόμασταν. Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για τον σώμα μας. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα οφέλη της χρήσης ενός ρυθμιζόμενου γραφείου:

Η χρήση ενός ηλεκτρικού ρυθμιζόμενου γραφείου μας βοηθά να χάσουμε κιλά

Για να μειώσουμε το βάρος του σώματός αλλά και να το διατηρήσουμε σε σταθερά επίπεδα μας θα πρέπει να «καίμε» περισσότερες θερμίδες απ’ όσες καταναλώνουμε. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να το πετύχουμε είναι η τακτική και εντατική άσκηση. Αλλά και η όρθια εργασία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτό.

Όταν εργαζόμαστε όρθιοι- η καρδιά μας χτυπά γρηγορότερα κατά 8-10 χτύπους το λεπτό. Επιπλέον το σώμα μας για να σταθεί καταναλώνει σημαντικά περισσότερες θερμίδες. Έτσι η συστηματική εναλλαγή από την καθιστή στην όρθια εργασία κατά τη διάρκεια του οκταώρου μακροπρόθεσμα μας βοηθά να χάσουμε βάρος και να διατηρήσουμε το σώμα μας στα φυσιολογικά επίπεδα.

Η χρήση ενός ηλεκτρικού ρυθμιζόμενου γραφείου μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συνεχόμενη καθιστική εργασία, ειδικά μετά από γεύμα, αυξάνει τον κίνδυνο νόσου από διαβήτη τύπου 2 κατά 112%.

Νεότερες μελέτες που αφορούν την χρήση ρυθμιζόμενου γραφείου σε εργαζομένους που εκτελούσαν 8ωρη καθιστική εργασία, έδειξαν ότι η εναλλαγή κάθε 30 λεπτά από την καθιστή στην όρθια στάση μείωσε κατά μέσο όρο 11,2% τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα τους.

Η χρήση ενός ηλεκτρικού ρυθμιζόμενου γραφείου μειώνει τον κίνδυνο αύξησης του ζαχάρου στο αίμα

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένα καθιστική ζωή αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 147%.

Αναμφίβολα αν μοιράσουμε την εργασία στο γραφείο μας ανάμεσα σε όρθια και καθιστή στάση κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ωφελήσει ουσιαστικά το κυκλοφοριακό μας σύστημα και θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους της παρατεταμένης καθιστικής εργασίας.

Η χρήση ενός ηλεκτρικού ρυθμιζόμενου γραφείου μειώνει τους πόνους στην πλάτη

Οι πόνοι στη μέση και τον αυχένα είναι οι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που δημιουργεί η παρατεταμένη καθιστική εργασία.

Πολλαπλές μελέτες έδειξαν ότι η εναλλαγή ανάμεσα στην όρθια και την καθιστή εργασία σε συνδυασμό με μια καλή εργονομική καρέκλα γραφείου μειώνουν έως και 54% τους πόνους στην πλάτη τη μέση και τον αυχένα.

Με την χρήση του ρυθμιζόμενου γραφείου οι μύες ενεργοποιούνται, οι δυνάμεις που δέχονται εναλλάσσονται και το σώμα μας κινείται και γυμνάζεται ελαφρά.

Η χρήση ενός ηλεκτρικού ρυθμιζόμενου γραφείου βελτιώνει την διάθεση και την ενέργειά μας.

Επιστημονικές έρευνες σε εργασιακούς χώρους έδειξαν ότι το 87% των εργαζόμενων γραφείου που μοιράζουν την εργασιακή τους ημέρα ανάμεσα στην καθιστή και την όρθια θέση αισθάνονται λιγότερο στρες, πιο χαρούμενοι και ενεργητικοί. Μάλιστα, η θετική αυτή επίδραση στην διάθεση εξαφανίστηκε όταν οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα παλιά στατικά γραφεία τους.

Η χρήση ενός ηλεκτρικού ρυθμιζόμενου γραφείου αυξάνει την παραγωγικότητά μας.

Έρευνες έδειξαν ότι αν μοιράζουμε τον εργασιακό μας χρόνο ανάμεσα στην καθιστή και την όρθια στάση η παραγωγικότητά μας αυξάνεται σημαντικά και μπορεί να φτάσει και το 40%!

Sitting is the new smoking

Η παραπάνω φράση έχει υιοθετηθεί πλήρως από τους γιατρούς και τους ειδικούς της δημόσιας υγείας, τονίζοντας πόσο επιβλαβής είναι η συνεχόμενη καθιστική ζωή.

Η σύγχρονη εργασιακή ρουτίνα και οι καθημερινές υποχρεώσεις της σύγχρονης ζωής δύσκολα μας αφήνουν ελεύθερο χρόνο ώστε να χαρούμε τα οφέλη της κίνησης στην υγεία μας. Ανάμεσα στις μετακινήσεις προς και από την δουλειά, την εργασία μπροστά στο Computer, τις επαγγελματικές συναντήσεις αλλά και την ξεκούραση στον καναπέ μπροστά στην τηλεόραση, ουσιαστικά ζούμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας καθιστοί.

Το αντίδοτο σε αυτή την έλλειψη κίνησης στην καθημερινότητά μας είναι το γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού. Σε συνδυασμό μάλιστα με μια καλή εργονομική καρέκλα γραφείου όχι μόνο θα προστατέψετε την υγεία σας αλλά θα μπορέσετε και να μειώσετε δραματικά τους πόνους στη μέση, τον αυχένα και τα χέρια.

Που βρίσκω ρυθμιζόμενα γραφεία;

Βρήκαμε για εσάς και το πιο ενημερωμένο κατάστημα για ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και εργονομικές καρέκλες γραφείου: ergoaction.gr. Την μεγαλύτερη ποικιλία και τις καλύτερες τιμές θα τις βρείτε στο site αυτό αλλά και αναλυτική και υπεύθυνη ενημέρωση από ειδικούς στο τηλέφωνο της Ergoaction 2310276000. Κάντε κλικ στο site https://ergoaction.gr/ για να δείτε την πλήρη γκάμα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ACTION DESK 140X80 cm

Τιμή 463,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ACTION DESK PRO 160X80 cm

505,00€

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤO HANDLE DESK 140X80 cm

379,00€

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERGOCHAIR

(199.00€)

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERGOPRO

Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα. 265.00€

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERGOTECH WoW!

Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα. 379,00€