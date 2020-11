Ο παγκόσμιος διαγωνισμός street dance, το Red Bull Dance Your Style, ανακοινώνει ένα νέο ψηφιακό format, αναδεικνύοντας το πιο πρόσφατο φαινόμενο των online χορευτικών προκλήσεων Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, έχουν την ευκαιρία από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου, να μοιραστούν το ταλέντο τους με το κοινό, το οποίο κατέχει το ρόλο του κριτή. Όλα αυτά φυσικά στο TikTok, στην πλατφόρμα που έχει καθιερώσει τη δύναμη του χορού και πρόσφατα ανέδειξε δημιουργούς, όπως τον Jojo Akams / @Akamztwenty20 και τον Taylor Pierce / @Taylor_thatdancer.

Από το hip-hop έως το popping, το house και πολλά άλλα είδη, το street dance περιλαμβάνει μια ποικιλία από απίστευτα δημιουργικά στυλ χορού, που ξεκίνησαν έξω από τις παραδοσιακές αίθουσες χορού. Από το 2018, το Red Bull Dance Your Style παρέχει μια πλατφόρμα για τους χορευτές του δρόμου ώστε να αναδείξουν το ταλέντο τους και την πρωτοτυπία τους σε μάχες head-to-head σε περισσότερες από 30 χώρες, με το αποτέλεσμα να κρίνεται από την ψήφο του κοινού. Αν σου αρέσει ο χορός και θέλεις να μοιραστείς το μοναδικό στυλ χορού σου με τον κόσμο, με τέσσερα απλά βήματα μπορείς και εσύ να διαγωνιστείς στο νέο “Red Bull Dance Your Style Challenge”:

Βήμα 1: Φτιάξε έναν λογαριασμό TikTok (Αν δεν έχεις ήδη έναν!)

Βήμα 2: Ανέβασε ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων της δική σου εκδοχής για το "Get Loose Now" από τους Black Eyed Peas. Φρόντισε να κάνεις tag το @RedBullDance και να χρησιμοποιήσεις το hashtag #redbulldanceyourstyle. Κάντο έως τις 15 Νοεμβρίου!

Βήμα 3: Οι κριτές θα επιλέξουν οκτώ χορευτές από την ακρόαση για να προχωρήσουν και θα διαγωνιστούν μαζί με οκτώ προεπιλεγμένους χορευτές Wildcard στους τελικούς, όπου το κοινό θα επιλέξει τον νικητή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δημοσκόπησης του TikTok.

Βήμα 4: Από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου, ακολούθησε το @RedBullDance και ψήφισε τον χορευτή που πιστεύεις ότι έβγαλε την καλύτερη χορογραφία. Ο νικητής από αυτή τη δοκιμασία εξασφαλίζει μία απευθείας θέση στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Dance Your Style 2021!

Οι κριτές είναι κάποια από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του χορού, όπως ο δάσκαλος και χορογράφος του hio-hop, Majid Kessab / @majidk47 από τη Γερμανία, η freestyler και παγκόσμια performer Ibuki Imata / @ibuki.japan ο χορευτής του Αμερικάνικου hip-hop, ηθοποιός και νικητή του “So You Think You Can Dance” Leon “Kida the Great” Burns / @kidathegreatofficial. “To street style είναι πραγματικό, έχει μια ωμότητα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μεγάλη έμπνευση για άλλα στυλ χορού. Μπορείς να έχεις τρία διαφορετικά άτομα να χορεύουν με το ίδιο στυλ, αλλά δεν θα το ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η μαγεία», σχολιάζει ο Kessab, γνωστός και ως Magilla.

Μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων των στυλ street dance και οδηγίες πως να κάνεις upload το βίντεο σου στο redbulldanceyourstyle.com.

Ποιος κυβερνά το dance floor; Εσύ αποφασίζεις!