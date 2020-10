Επιτυχημένοι επιχειρηματίες, entrepreneurs και start upers, μοιράζονται την εμπειρία τους

Λυδία Παπαϊωάννου, Founder & CEO, Athens Coconut

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η Λυδία Παπαϊωάννου έχει βρεθεί (ταυτόχρονα) πίσω και μπροστά από τις κάμερες, τα μικρόφωνα και τις σελίδες σε μερικά από τα πιο γνωστά Μέσα στην Ελλάδα (MTV Greece, MAD TV, MEGA, Nitro Radio, Mad Radio, NRJ Radio, Music 89,2, Nitro magazine). Έτσι, μέχρι σήμερα είχε την ευκαιρία να σχοληθεί με κάθε πιθανή και απίθανη μορφή περιεχομένου, από κείμενα μέχρι δημιουργικές φωτογραφίσεις και από σχεδιασμό εμπορικών ενεργειών μέχρι ζωντανές μεταδόσεις.

Ύστερα από τη θητεία της ως Διευθύντρια του Cosmopolitan Greece, πήρε την απόφαση να πραγματοποίησει το όνειρό της, δηλαδή το στήσιμο ενός one-stop agency αποκλειστικά αφιερωμένου στη δημιουργία περιεχομένου: την Athens Coconut.

Πώς ξεκινήσες & πώς σου ήρθε η ιδέα;

Ξεκίνησα την Athens Coconut όταν αποφάσισα να αλλάξω αντικείμενο, καθώς ο κλάδος που βρισκόμουν, δηλαδή τα περιοδικά, είχε αρχίσει να ξεθωριάζει και αυτό με ζόριζε δημιουργικά αλλά και πρακτικά. Από τη μία φοβόμουν να αρχίσω πάλι από την αρχή, από την άλλη ένιωθα ότι μόνο αν το δοκιμάσω (και δοκιμαστώ) θα έχω πιθανότητες να βρεθώ σε ένα πλαίσιο που να είναι όπως ακριβώς το θέλω και με γεμίζει. Έτσι, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το πλαίσιο από την αρχή. Και η μεγαλύτερη τύχη και επιτυχία ήταν οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου σε αυτά τα βήματα, με τους οποίους χτίσαμε αυτό που ζούμε σήμερα.

Τι δυσκολίες βρήκες;

Η μια δυσκολία ήταν βέβαια το οικονομικό κομμάτι καθώς δεν είχα κάποιο κεφάλαιο ή backup, επειδή όμως η ιδέα αφορούσε σε παροχή υπηρεσιών, ήταν εφικτό να ξεκινήσω τις πρώτες δουλειές με μινιμουμ εφόδια και κάποιες εξωτερικές συνεργασίες. Πριν από αυτό όμως, είχα να αντιμετωπίσω μια άλλη πρώτη δοκιμασία, η οποία ήταν το να ξεκαθαρίσω στο κεφάλι μου τι ακριβώς θέλω να κάνω, πώς μπορώ να το στήσω και πώς θα είναι βιώσιμο. Στο κομμάτι αυτο με βοήθησε η συνομιλία με μια έμπειρη business coach, ασκήσεις mind mapping, ο σχεδιασμός ενός σωστού business plan και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιώ και σήμερα.

Τί θα συμβουλεύες έναν φοιτητή που κάνει τα πρώτα του βήματα στον τομέα σου;

Ως παρολίγον αιώνια φοιτήτρια, η συμβουλή μου είναι ότι πρέπει από την αρχή να κυνηγάμε όσο περισσότερη εργασιακή εμπειρία μπορούμε, ακόμα και σε κλάδους παντελώς άσχετους με το αντικείμενό μας - να μην αφήνουμε όμως στην άκρη το κομμάτι των σπουδών, ειδικά εφόσον είμαστε σε μια σχολή που μας αρέσει. Μερικές φορές ίσως παίρνουμε ως δεδομένη την ευκαιρία που μας δόθηκε να σπουδάσουμε. Δεν είναι.

Κωσταπάνος Μηλιαρέσης, Co-Founder, Ethelon

O Kωσταπάνος Μηλιαρέσης χαρακτηρίζεται από το πάθος του για καινοτόμες ιδέες, το κοινωνικό αντίκτυπο και την επιχειρηματικότητα. Είναι ενθουσιώδης και πολυπράγμων και απολαμβάνει να ταξιδεύει τον κόσμο με ένα σακίδιο στον ώμο. Είναι συνιδρυτής της ethelon, ενός οργανισμού που έχει ως στόχο να προωθήσει την αξία του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία, και να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας, μεταξύ εθελοντών, ΜΚΟ και εταιριών, στοχεύοντας σε μια πιο ίση και δραστήρια κοινωνία.

Μέσα από το έργο του, έχει συνεργαστεί με κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες, ενώ έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις από το Ashoka Foundation ως Global Changemaker, έχει βρεθεί στην λίστα του Forbes 30 Under 30, στην κατηγορία Social Entrepreneur, ενώ είναι κι ένας από τους Έλληνες υποτρόφους του υπουργείου εξωτερικών των Η.Π.Α. Πλέον, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τρόπους να αξιοποιήσει αναδυόμενες τεχνολογίες για το κοινωνικό καλό, συνεχίζοντας να ενισχύει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ώστε εταιρείες και εργαζόμενοι να μπορούν να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία.

Πώς ξεκινήσες & πώς σου ήρθε η ιδέα;

Θεωρώ ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι που συμβαίνει από την μια ημέρα στην άλλη, αλλά αποτελεί πιο πολύ έναν τρόπο να βλέπεις τα πράγματα και αντί να γκρινιάξεις για όλα αυτά που δεν σ΄ αρέσουν γύρω σου, να αποφασίσεις να κάνεις κάτι για να τα αλλάξεις. Το ίδιο συνέβει και σε εμένα, αφού ο εθελοντισμός και το να συμμετέχω σε οργανισμούς, ήταν κάτι που υπήρχε στην ζωή μου απ’ όταν ήμουν 8 χρονών, απ’ όταν και ξεκίνησα να ασχολούμαι με τους προσκόπους. Καθώς μεγάλωνα μπορούσα να δω πως υπήρχε πολύς νέος κόσμος που είτε δεν μπορούσε να βρει ευκαιρίες να ασχοληθεί με οργανισμούς, ή ακόμα κι αν έβρισκε, δεν αξιοποιούταν πάντα σωστά. Ενώ παράλληλα, υπήρχαν και πολύ οργανισμοί και κοινωνικές δράσεις που δεν είχαν την υποστήριξη που χρειαζόντουσαν.

Έτσι, το 2012, σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Red Bull Basement, συνδέθηκαν όλα τα σημεία μαζι και βρήκα ό,τι χρειαζόμουν για να ξεκινήσω επίσημα την ιδέα. Το πιο σημαντικό βρήκα τους ανθρώπους αυτούς, που 8 χρόνια μετά συνεχίζουν και βρίσκονται στον πυρήνα της ethelon, και όλοι μας έχουμε συνδέσει τις διαφορετικές μας οπτικές και εμπειρίες για να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα αποτελεί το σημείο αναφοράς τους εθελοντισμού στην Ελλαδα και να βοηθήσουμε χιλιάδες νέους, αλλά και μεγαλύτερους να έχουν τον εθελοντισμό ως κύρια αξία στη ζωή τους, αλλά και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εκατοντάδων οργανισμών και εταιρειών.

Τι δυσκολίες βρήκες;

Οι δυσκολίες ήταν πολλές και συνεχόμενες, όπως και θα έπρεπε να είναι όταν ξεκινάς κάτι δικό σου στα 20 σου. Αλλά αυτός είναι και ο τρόπος να εξελιχθείς και να δημιουργήσεις κάτι σταθερό, αντιμετωπίζοντας τις νέες συνθήκες και προκλήσεις. Έτσι κι αλλιώς, όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο που δεν έχει ξανασυμβεί, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, μόνο διαφορετικες επιλογές και κατευθύνσεις για να επιλέξεις.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μια δυσκολία όμως, σίγουρα θα ήταν την επιπλέον πρόκληση που έχει η κοινωνικη επιχειρηματικότητα, να ισορροπήσεις μεταξύ της επιτυχίας και επίτευξης του κοινωνικού αντίκτυπου, αλλά και της βιωσιμότητας ως οργανισμός/εταιρία, που είναι όμως και η μεγάλη ομορφιά σε σχέση με την τυπική/κλασική επιχειρηματικότητα.

Τί θα συμβουλεύες ένα φοιτητή που κάνει τα πρώτα του βήματα στον τομέα σου;

Αρχικά, σίγουρα να το δοκιμάσει καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει, αφού ακόμα κι αν δεν πετύχει τελικά ως ιδέα, θα έχει μάθει και εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Ενώ φυσικά αν πετύχει… είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις την ιδέα σου να εξελίσσεται και να πετυχαίνει. Για να συμβεί αυτό όμως, θα συμβούλευα δύο πράγματα:

Πρώτον να περάσει όσο πιο γρήγορα στη δράση, καθώς όσες αναλύσεις και υποθέσεις να κάνεις, το να βγεις και να εκθέσεις την ιδέα σου στην πράξη θα σου δώσει πολύ πιο πολύτιμα μαθήματα για την εξελίξεις (trial & error) – ενώ

δεύτερον να μην φοβηθεί να μοιραστεί και εμπιστευτεί την ιδέα του/της με άλλους. Το να είσαι ανοιχτός/ανοιχτή σε άλλες απόψεις και να τους αφήσεις να νιώσουν την ιδέα και δική τους, μπορεί να επιδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο για να φτάσει πολύ πιο μακριά η ιδέα και σε πιο σταθερές βάσεις.

Kωνσταντίνος Κομποθέκλας Business Development Associate, Envolve Entrepreneurship

Ο Κωνσταντίνος Κομποθέκλας είναι Business Development Associate του Envolve Entrepreneurshipστην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με νέους και υπάρχοντες υποστηρικτές και συνεργάτες, ενώ ταυτόχρονα διερευνά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για το Envolve Entrepreneurship αλλά και για το δίκτυο των βραβευμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος συμμετέχει επίσης στη διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού Envolve Award Greece, εξετάζοντας ετησίως εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια. Υποστηρίζει επίσης την ομάδα μάρκετινγκ στη δημιουργία και υλοποίηση της στρατηγικής της.

Πριν από την ένταξή του στην ομάδα του Envolve, ο Κωνσταντίνος εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπολογιστών, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην τουριστική βιομηχανία ως Αναλυτής Έρευνας Μάρκετινγκ, καθώς και στη βιομηχανία της μόδας ως Υπεύθυνος Λειτουργιών επιχείρησης.

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και κάτοχος Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πώς ξεκινήσες & πώς σου ήρθε η ιδέα;

Το Envolve Entrepreneurship είναι ένας οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας, που ιδρύθηκε από το Libra Group και παρέχει πόρους, εκπαίδευση και προγράμματα βράβευσης για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα παγκοσμίως.

Ο οργανισμός ενσωματώνει το πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (ΗΕΑ) και το Αμερικανικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (ΑΕΑ) – προγράμματα τα οποία έχουν αναδείξει 61 νικητές από το 2012, σε Ελλάδα και Η.Π.Α. Τα προγράμματα δημιουργήθηκαν σε μια εποχή όπου η υποστήριξη για δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη ήταν απαραίτητη.

Σήμερα η εξέλιξη του οργανισμού, το Envolve Entrepreneurship, συνεχίζει να είναι δίπλα σε νέους επιχειρηματίες και στοχεύει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας, όπου όλοι μπορούν να ευημερήσουν και να αναπτυχθούν, ενώ στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, διασφαλίζοντας την άμεση διαθεσιμότητα υπηρεσιών επιχειρηματικής στήριξης σε όλους τους επιχειρηματίες.

To Envolve στην Ελλάδα έχει δώσει πάνω από 5 εκατομμύρια Ευρώ σε άτοκη χρηματοδότηση σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις πολλών διαφορετικών κλάδων της οικονομίας, μέσω του διαγωνισμού Envolve Award Greece. Έχει δημιουργήσει πάνω από 1800, θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί και ένα από τα κύρια κριτήρια των επιχειρήσεων που βραβεύονται. Από την ίδρυση του, το Εnvolve στην Ελλάδα έχει βραβεύσει 31 καινοτόμες ιδέες, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει χρηματοδοτήσεις από τρίτους επενδυτές που αγγίζουν τα 105 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποτίμησή τους ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Τι δυσκολίες βρήκες;

Aπό το ξεκίνημα του HEA έως την ένωσή του με το ΑΕΑ και τη δημιουργία του Envolve Entrepreneurship, βασική αξία αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί, η τόνωση τις εκάστοτε κοινωνίας μέσω της στήριξης και της προώθησης της υγειούς επιχειρηματικότητας. Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο μιας και μιλούσαμε για startup επιχειρήσεις όταν το οικοσύστημα ήταν ακόμα στα σπάργανα με μεμονωμένες δράσεις. Μιλούσαμε για startups και καινοτομία σε μια κοινωνία που περνούσε ύφεση, με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έπρεπε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, agile λειτουργίας και να έχει σαν γνώμονα την καινοτομία για τα επόμενα τους επιχειρηματικά βήματα.

Παρατηρούμε ότι η ποιότητα των συμμετοχών βελτιώνεται διαρκώς, ενώ και με την βοήθειά μας απλές ιδέες εξελίσσονται σε βιώσιμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Για την περαιτέρω ενίσχυση, σε παγκόσμιο επίπεδο, κοινοτήτων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερες περιοχές ανά τον κόσμο, προσφέροντας τα μέγιστα στις τοπικές κοινωνίες.

Τί θα συμβουλεύες ένα φοιτητή που κάνει τα πρώτα του βήματα στον τομέα σου;

Αυτό που μας εντυπωσιάζει από την ίδρυση του Envolve μέχρι και σήμερα είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στον χώρο του επιχειρείν , δεν φοβούνται να πάρουν ρίσκο και επενδύουν στο χτίσιμο μιας δυνατής ομάδας από τα αρχικά στάδια.

Άνθρωποι που προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους έχουν μια αίσθηση υπερηφάνειας που εκφράζεται μέσα από το αίσθημα της ιδιοκτησίας, μια αίσθηση πραγματικής αυτονομίας και θέληση να λύσουν πρακτικά προβλήματα της κοινωνίας.

Αυτό που θα συμβουλεύαμε λοιπόν έναν φοιτητή που κάνει τα πρώτα του βήματα στον τομέα του επιχειρείν, είναι να τολμήσει χωρίς το φόβο της αποτυχίας, γιατί μέσα από την αποτυχία έρχεται η εξέλιξη και η επιτυχία, καθώς και να επιλέξει ικανούς συνεργάτες, με κοινό όραμα για το εγχείρημά του. Επίσης, συμβουλέυουμε κάθε νέο άτομο να προσπαθεί να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα skills που θα του/της φανούν χρήσιμα στο χώρο των επιχειρήσεων.

Στέφανος Κατσίμπας, Co-founder & CEO, MyJobNow



Πώς ξεκίνησες & πώς σου ήρθε η ιδέα;

Στις προηγούμενες θέσεις εργασίας που είχαμε με τον Αγαμέμνων Παπάζογλου (co-founder), ήταν δουλειά μας να μελετάμε επιχειρηματικά μοντέλα στον κλάδο της τεχνολογίας. Τον Δεκέμβριο του 2017, μελετήσαμε ένα παρόμοιο επιχειρηματικό μοντέλο στο Λονδίνο και αποφασίσαμε να δούμε εάν η Ελληνική αγορά μπορεί να το στηρίξει. Έτσι, αφού η πρώτη μελέτη επιβεβαίωσε τις υποψίες μας, δημιουργήσαμε την πρώτη ομάδα με τους Χρήστο Κοψιδά και Ιωάννη Γιαζλά για να φτιάξουμε ένα πρώιμο προϊόν. Λίγο αργότερα προστέθηκε στην ομάδα μας ο Αλέξανδρος Παπασπυρίδης. Εργαστήκαμε τα Σαββατοκύριακα και τα βράδια για να βγάλουμε το πρώιμο προϊόν τον Μάρτιο για να δοκιμάσουμε και απτά την ιδέα.

Το MyJobNow βοηθάει υποψήφιους εργαζομένους και επιχειρήσεις στους κλάδους της εστίασης, λιανικής και τουρισμού να συνδεθούν και να συνάψουν επαγγελματικές σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι κάνουν αιτήσεις σε εταιρείες με βάση τα ενδιαφέροντα τους, την τοποθεσία του και συνομιλούν με τους εργοδότες μέσα από την εφαρμογή. Το αποτέλεσμα σε αυτό είναι πως οι εργοδότες μπορούν να βρουν κατάλληλο προσωπικό εύκολα και γρήγορα, ενώ οι υποψήφιοι βρίσκουν δουλειά μέσα από το MyJobNow.

Τί θα συμβουλεύες ένα φοιτητή που κάνει τα πρώτα του βήματα στον τομέα σου;

Νομίζω πως η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω σε ένα φοιτητή είναι να διαβάσει την συμβουλή του Jack Ma "How to be successful in your 20s, 30s, 40s and beyond".

Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Lead Artist / Lead Character Artist and Pipeline Consultant στην Microsoft και Founder/Director στην Hephaestian Creations



Έχει εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στον κλάδο του. Άρχισε από advertising, προχώρησε σε gaming και αυτήν την στιγμή είναι στον τεχνολογικό κλάδο και ηγείται στην δημιουργία χαρακτήρων σε VR ,AR και MR πλατφόρμες στην Microsoft. Ειδικεύεται στην δημιουργία pipelines για τους χαρακτήρες και επίσης ασχολείται με 3D και 4D scanning. Παράλληλα έχει την δική μου outsourcing εταιρεία στην Αγγλία ονόματι Hephaestian Creations που δημιουργεί creative concepts και models για χαρακτήρες.

Πώς ξεκινήσες & ποιο ήταν το όραμά σου;

Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν μικρός και πήγα στην Disneyland. Αυτό με έκανε να θέλω να συμμετέχω σε όλη αυτήν την μαγεία. Ήθελα να μπορώ να φτιάχνω χαρακτήρες και να τους κάνω animate με προσωπικότητα και να αγαπηθούν από τον κόσμο. Μεγαλώνοντας, υιοθέτησα το εξής όραμα: να φτιάξω μια εταιρεία που να μπορεί να δημιουργεί τέτοιους χαρακτήρες. Για να το πετύχω αυτό έπρεπε να σπουδάσω 2D animation κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην Ελλάδα και γι αυτό το λόγο έφυγα και πήγα στον Καναδά. Βλέποντας όμως την τεχνολογία να προχωρά, οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνταν για animation γίνονταν όλο και πιο ρεαλιστικοί και πλέον ήταν τρισδιάστατοι.

Δεν έμεινα, λοιπόν, μόνο στους δισδιάστατους χαρακτήρες αλλά ξόδεψα πολύ χρόνο να εξασκούμαι στην τρισδιάστατη γλυπτική (3D sculpting). Γυρνώντας άρχισα να εργάζομαι σε διαφημίσεις και μετά άρχισα να εργάζομαι σε κάτι που αγαπώ ιδιαίτερα, τα video games. Έχοντας περάσει πολύ χρόνο στην δημιουργία τους, αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να κάνω το όραμα μου πραγματικότητα.

Έτσι δημιούργησα την Hephaestian Creations που ειδικεύεται στην δημιουργία χαρακτήρων. Επειδή η τεχνολογία όμως είναι ένα από τα αντικείμενα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα άρχισα να ασχολούμαι με πλατφόρμες που είναι καινούργιες και ο καλύτερος τρόπος να ερευνήσω πώς οι χαρακτήρες που δημιουργώ μπορούν να περάσουν σε αυτές τις πλατφόρμες είναι να συνεργαστώ με εταιρείες μεγάλες όπως η Microsoft στην οποία δουλεύω αυτή τη στιγμή. Έτσι προωθώ την τεχνολογία και παράλληλα κάνω αυτό που ήθελα πάντα από παιδί.

Τι δυσκολίες βρήκες;

Για να υλοποιήσω το όραμά μου έπρεπε να σπουδάσω κάτι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Γενικά ο κλάδος του animation/character creation στην Ελλάδα ήταν ανύπαρκτος. Το πιο κοντινό που κάποιος μπορούσε να σπουδάσει στην Ελλάδα ήταν graphics design το οποίο δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ήθελα να κάνω και γι αυτό αναγκάστηκα να πάω στο εξωτερικό για να μπορέσω να σπουδάσω 2D animation.

Μετά από 3 χρόνια σπουδών επέστρεψα στην Ελλάδα και ήταν αρκετά δύσκολο να βρω κάτι πάνω στο οποίο είχα σπουδάσει και για τον λόγο αυτό στράφηκα στην διαφήμιση. Αφού απέκτησα εμπειρία από την διαφήμιση ήθελα πάρα πολύ να εισχωρήσω στον κλάδο τον video games πράγμα εξίσου δύσκολο για Ελλάδα. Με κάποιες μικρές ομάδες, σχεδόν καθόλου πληρωμές μισθών και πολύ διαδικτυακή μάθηση κατάφερα να φύγω για Αγγλία όπου εκεί υπήρχε ακόμα μια δυσκολία για να καταφέρω να αναδειχθώ. Ξεκινόντας σε μία χώρα από το μηδέν είναι πολύ δύσκολο καθώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε επίπεδα που δεν είχα συναντήσει πριν.

Στην αρχή ζούσα σε ένα μικρό δωμάτιο με άλλους 6 συγκατοίκους αλλά δούλεψα σκληρά και μέσα σε 5 χρόνια κατάφερα να έχω εργαστεί σε εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών, ενδεικτικά αναφέρω τα imaginati studios που έφτιαξα χαρακτήρες για το planet of the apes και Sony Playstation αλλά και σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Samsung και η Microsoft. Με όλη αυτήν την τεχνογνωσία ήμουν πια έτοιμος να δημιουργήσω την Hepheastian Creations.

Τί θα συμβουλεύες ένα φοιτητή που κάνει τα πρώτα του βήματα στον τομέα σου;

Το πιο σημαντικό κατά την γνώμη μου είναι η συνεχής εξάσκηση. Η τεχνολογία και το character creation δεν σταματάει ποτέ. Κάθε χρόνο δημιουργούνται καινουργιες πρακτικές που πρέπει να γνωρίζει κανείς για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός.Καλό θα ήταν όποιος ενδιαφέρεται να κάνει characters να κοιτάξει διαδικτυακά μαθήματα και πάντα να εξασκείται στα νέα λογισμικά που βγαίνουν ή ενημερώνονται διαρκώς.

Ενδεικτικά αναφέρω το Zbrush , λογισμικό 3D sculpting, texturing. Ακόμα θα μπορούσε να βρει κάποιον μέντορα ο οποίος να μπορέσει να βοηθήσει τον φοιτητή να εξελιχθεί. Προσωπικά είχα αναλάβει κάποια παιδιά τα οποία κατάφεραν με το mentorship μου να βγουν στο εξωτερικό και να διεκδικήσουν θέσεις σε εταιρείες video games.

Επίσης θα μπορούσε ο φοιτητής να κοιτάξει δρώμενα που γίνονται στην Ελλάδα και αφορούν τον κλάδο του video gaming όπως game jams. Έτσι εκτός από εμπειρία μπορούν να διαδικτυωθούν με άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και να εξελίξουν τους εαυτούς τους.