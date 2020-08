Οι συμμετοχές για το Red Bull BC One E-Battle άνοιξαν

Το Red Bull BC One, ο μεγαλύτερος και ο πιο διάσημος one-on-one breaking διαγωνισμός στον κόσμο, ανακοινώνει σήμερα την έναρξη του Red Bull BC One E-Battle online breaking διαγωνισμού, από όπου δύο νικητές θα πάρουν το απευθείας εισιτήριο για το Red Bull BC One World Final του 2021. Από τις 7 Αυγούστου έως και τις 31 Αυγούστου, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για να ανεβάσεις το βίντεό σου. Στις 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι 64 καλύτεροι breakers που θα προκριθούν στην επόμενη φάση διεκδικώντας μια θέση στον Red Bull BC One E-Battle World Final που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου.

Στο redbullbcone.com, b-boys και b-girls από όλο τον κόσμο μπορούν να ανεβάσουν τα breaking βίντεο τους, να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή μάχη με κριτές τα πιο μεγάλα ονόματα της breaking σκηνής. Φέτος , για πρώτη φορά στην ιστορία του Red Bull BC One, οι νικητές του E-Battle, ένα b-boy και ένα b-girl δηλαδή, θα ταξιδέψουν στη χώρα που θα φιλοξενήσει τον Παγκόσμιο Τελικό του 2021 έχοντας εξασφαλίσει μια θέση στο line up του επόμενου Red Bull BC One World Final. Οι νικητές θα λάβουν επιπλέον το Technics SL-1200 / 1210MK7 Direct Drive Turntables, με τη χορηγία της εταιρείας Technics.

Για να υποβάλεις αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να:

Επισκεφτείς το redbullbcone.com Μπεις στο Red Bull BC One E-Battle portal Κάνεις εγγραφή και να δημιουργήσεις το προφίλ σου Κατεβάσεις ένα τραγούδι της επιλογής σου Βιντεοσκοπήσεις το breaking σου βίντεο Ανεβάσεις και να υποβάλεις το βίντεό σου

Στην κριτική επιτροπή του Red Bull BC One E-Battle θα είναι ο b-boy Bootuz από τη Ρωσία, η b-girl AT από τη Φινλανδία και ο b-boy Lilou από τη Γαλλία. Οι fans του Red Bull BC One μπορούν να συντονιστούν στο Red Bull TV και στο redbullbcone.com για να παρακολουθήσουν ζωντανά τα online battles, από τους Top 16 ως τον Παγκόσμιο Τελικό. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Από την ίδρυσή του το 2018, το Red Bull BC One E-Battle παραμένει μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας, ένας διαγωνισμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και δίνει σε όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως την ευκαιρία να αναδείξουν τα breaking skills τους.

ΓΙΑ ΤΟ RED BULL BC ONE:

Το Red Bull BC One είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο διάσημος διαγωνισμός one-on-one breaking στον κόσμο. Κάθε χρόνο, χιλιάδες breakers διαγωνίζονται για να συμμετάσχουν στον Παγκόσμιο Τελικό. Από το 2004, έχουν διεξαχθεί 16 Red Bull BC One World Finals σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο και αντίστοιχα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 50 προκριματικοί και breaking προγράμματα (cyphers και camps) σε περισσότερες από 30 περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, δες εδώ: redbullbcone.com