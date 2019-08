Η πρώτη δορυφορική φωτογραφία της φωτιάς στην Εύβοια από την υπηρεσία Copernicus

Την πρώτη δορυφορική απεικόνιση της μεγάλης φωτιάς στην Εύβοια έδωσε στην δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Η φωτογραφία ελήφθη πριν από την επέκταση της φωτιάς, η περίμετρος της οποίας ξεπέρασε τα 11,5 χιλιόμετρα αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Στην εικόνα αποτυπώνεται ξεκάθαρα η μεγάλη ένταση με την οποία έκαιγαν οι φλόγες την κεντρική Εύβοια, αλλά και το παχύ σύννεφο καπνού που σχηματίστηκε.

4 hours after being activated for the Evia ???????? #wildfire, our #RapidMappingTeam has delivered its “First Estimate Product” based on a @planetlabs image acquired today

Unfortunately thick smoke does not allow to perform a full delineation

A VHR acquisition is planned for tomorrow pic.twitter.com/XmTYL2GLQc

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2019