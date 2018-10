Προειδοποίηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο για μικρό τσουνάμι στη Ζάκυνθο

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, μετά το μεγάλο σεισμό της Ζακύνθου. Όπως αναφέρει θα είναι μικρό (δεν θα ξεπεράσει τα 20 εκατοστά) και θα είναι μικρής διάρκειας αλλά οι κάτοικοι του νησιού θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.

Μάλιστα, στο twitter του Ινστιτούτου όπου έγινε η συγκεκριμένη ανακοίνωση σημειώθηκαν αντιδράσεις, κυρίως από Έλληνες χρήστες, που τόνισαν πως τα 20 εκατοστά δεν είναι τσουνάμι αλλά… κύμα, ενώ διαμαρτυρήθηκαν για τα κεφαλαία γράμματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, έσπευσαν να διευκρινίσουν πως οποιαδήποτε μεταβολή (όσο κι αν είναι αυτή) στον κυματισμό της θάλασσας εξαιτίας ενός σεισμού, ονομάζεται τσουνάμι, ενώ παραδέχθηκαν πως η χρήση των κεφαλαίων ήταν... αχρείαστη.

A sea level change caused by an earthquake is a tsunami. A tsunami can have very different height in different place of the coast. What is important here and what we stick to is do not go on beaches

— EMSC (@LastQuake) 26 Οκτωβρίου 2018