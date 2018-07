Η συγκλονιστική έκκληση του πατέρα των τριών αγοριών που αγνοούνται στον Έβρο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τριών ανήλικων παιδιών και της μητέρας τους που αγνοούνται από τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ανατράπηκε η βάρκα τους στον Έβρο.

Ο 36χρονος πατέρας και δάσκαλος, Μουράτ Ακτζαμπάι, σώθηκε την τελευταία στιγμή και μιλώντας σε τουρκικά μέσα είπε:

«Ήμασταν συνολικά 11 άνθρωποι. Νομίζω ότι χτυπήσαμε σε βράχο, στη μέση του ποταμού. Το μωρό μας το κρατούσε η γυναίκα μου κι εγώ προσπαθούσα να κρατήσω τα άλλα δύο παιδιά μας. Ο Αχμέτ Εσάτ που είναι 7 ετών φορούσε σωσίβιο. Την γυναίκα μου την παρέσυρε το ρεύμα. Την είδα από μακριά που κρατήθηκε από ένα κλαδί. Της φώναξα: Χατιτζέ δεν σε εγκαταλείπω, θα σε σώσω».

Μάλιστα, ο ίδιος στέλνει μήνυμα μέσω βίντεο: «Το όνομά μου είναι Μουράτ Ακτζαμπάι. Τη νύχτα της 18ης Ιουλίου, στη 1 το πρωί, η βάρκα μας ανετράπη στον ποταμό Έβρο. Δεν έχω νέα από τη γυναίκα μου Χατιτζέ και των τριών γιων μας τις τελευταίες 17 ώρες. Ωστόσο, οι αρχές φαίνεται πως δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά. Κάνω έκκληση σε όλους να με ακούσετε και να βοηθήσετε την οικογένειά μου».

