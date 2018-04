Σαν σήμερα

1924: Σε ποσοστό 69,95% οι Έλληνες τάσσονται με δημοψήφισμα υπέρ της αβασίλευτης Δημοκρατίας.

1924: Ιδρύεται στην Αθήνα από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης (ΑΕΚ).

1936: Ο βασιλιάς Γεώργιος Β' διορίζει πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά, αρχηγό του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων, ο οποίος διαθέτει στη Βουλή μόνο έξι βουλευτές.

1945: Η Βιέννη, η πρώτη ξένη πρωτεύουσα, που κατελήφθη από τον Χίτλερ, ελευθερώνεται από τον Κόκκινο Στρατό.

1964: Ο Σίντνεϊ Πουατιέ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός, που βραβεύεται με Όσκαρ.

1970: Κάτω από διεθνείς πιέσεις, η Χούντα απελευθερώνει το Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος φεύγει για το Παρίσι, όπου τον περιμένουν η Μελίνα Μερκούρη και ο Κώστας Γαβράς.

1990: Η ΕΣΣΔ παραδέχεται για πρώτη φορά ότι, ήταν υπεύθυνη για τη μαζική δολοφονία 4.000 Πολωνών αξιωματικών το 1940, στο Κατίν.

1992: Συγκαλείται για δεύτερη φορά το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, για το θέμα της ΠΓΔΜ. Ο πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει ο ίδιος το ΥΠΕΞ, απομακρύνοντας από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά.

1995: Στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος, Φράνιο Κούτσμαν, δεσμεύεται στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μέχρι το 2000 θα κλείσει ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ.

2003: Τραγωδία στα Τέμπη. Το τραγικό δυστύχημα με απολογισμό είκοσι ένα μαθητές νεκρούς και τριάντα δύο τραυματίες σημειώνεται στην εθνική οδό Αθήνας- Θεσσαλονίκης, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στα Τέμπη. Οι 21 μαθητές από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας χάνουν τη ζωή τους, όταν νταλίκα διεμβολίζει το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επιβαίνουν.

Γεννήσεις

1519 - Αικατερίνη των Μεδίκων, βασίλισσα της Γαλλίας

1570 - Γκάι Φωκς, Άγγλος συνωμότης

1743 - Τόμας Τζέφερσον, 3ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1747 - Λουδοβίκος Φίλιππος Β', δούκας της Ορλεάνης

1747 - Αρμάν-Λουί ντε Γκοντώ-Μπιρόν, Γάλλος στρατιωτικός

1769 - Τόμας Λόρενς, Άγγλος ζωγράφος

1897 - Βέρνερ Φος, Γερμανός πιλότος

1899 - Άλφρεντ Μόσερ Μπατς, Αμερικανός αρχιτέκτονας και εφευρέτης του Σκραμπλ

1906 - Σάμιουελ Μπέκετ, Ιρλανδός συγγραφέας

1926 - Έλλη Λαμπέτη, Ελληνίδα ηθοποιός

1940 - Ζαν-Μαρί Γκυστάβ Λε Κλεζιό, Γάλλος συγγραφέας

1947 - Θάνος Μικρούτσικος, συνθέτης

1949 - Κρίστοφερ Χίτσενς, Άγγλος δημοσιογράφος και συγγραφέας

1951 - Γιόαχιμ Στράιχ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1951 - Στέλιος Λογοθέτης, Έλληνας πολιτικός

1962 - Χίλελ Σλόβακ, Ισραηλινός μουσικός (Red Hot Chili Peppers και What Is This?)

1963 - Γκάρι Κασπάροβ, Ρώσος σκακιστής

1978 - Κάρλες Πουγιόλ, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1980 - Γιάνα Κόβα, Τσέχα πορνογραφική ηθοποιός

Θάνατοι

1695 - Ζαν ντε Λα Φονταίν, Γάλλος συγγραφέας

1936 - Κωνσταντίνος Δεμερτζής, Έλληνας πολιτικός

1966 - Κάρλο Καρά, Ιταλός ζωγράφος

1984 - Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

2010 - Μάνος Ξυδούς, Έλληνας τραγουδοποιός