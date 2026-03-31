Μία πρότυπη βιωματική κοινότητα με λαϊκή αγορά, εστιατόριο-καφέ, ξενοδοχείο, οικία, αγρό, ανθοπωλείο, δημαρχείο, εργοστάσιο κομποστοποίησης και ΧΥΤΑ «στήθηκε» στην πλατεία Αγίου Θωμά στου Γουδή. Οι ξύλινες κατασκευές της εκπαιδευτικής δράσης «Αθήνα Zero Waste – Μαθαίνουμε, Ανακυκλώνουμε, Αλλάζουμε την πόλη» συμβόλιζαν καθημερινούς χώρους παραγωγής αποβλήτων και έτσι δόθηκε η δυνατότητα σε μαθήτριες και μαθητές από Δημοτικά σχολεία της Αθήνας, να συμμετέχουν ενεργά σε ένα σύστημα καθημερινών δραστηριοτήτων, που παράγουν διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων και απαιτούν ειδική διαχείριση.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE-IP CEI Greece και την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, ενημέρωσε τα παιδιά για τη σωστή διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, με κύρια έμφαση στα ηλεκτρικά είδη και τις ηλεκτρονικές μικροσυσκευές. Οι δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν με παραδείγματα επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, όπως μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, σπρέι, βερνίκια νυχιών και άλλα προϊόντα οικιακής χρήσης. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για το πώς μπορεί να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων, τον τρόπο που λειτουργεί ο καφέ κάδος και πώς τα οργανικά απόβλητα μετατρέπονται σε κομπόστ.

Ακολούθως, μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα και εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

«Ενημερώνουμε τη νέα γενιά για τη σημασία της ανακύκλωσης. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων, δημιουργήσαμε μία πρότυπη γειτονιά για να μάθουμε πώς θα επαναχρησιμοποιηθούν σωστά, αντικείμενα και συσκευές, που έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Πολλά αντικείμενα της καθημερινότητάς μας, όπως κινητά και υπολογιστές, μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή. Μαθαίνουμε, Ανακυκλώνουμε, Αλλάζουμε την πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Όλγα Δούρου, τόνισε: «Την προηγούμενη χρονιά, πάνω από 700 κιλά επικίνδυνων αποβλήτων συλλέχθηκαν χωριστά και δεν κατέληξαν στον ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP CEI Greece – Circular Economy Implementation in Greece, επεκτείνουμε τις δράσεις μας και υπενθυμίζουμε τη σημασία της χωριστής συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Στόχος μας, η κυκλική οικονομία να μην παραμείνει ένας ξεχασμένος όρος στη θεωρία, αλλά να γίνει καθημερινή πρακτική απ’ όλους», σύμφωνα με το ΑΠΕ