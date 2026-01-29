Οι βροχές, οι καταιγίδες, οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι άνεμοι που θα πνέουν πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 29/1.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και στη Θράκη. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 14, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στην Ήπειρο από 6 έως 12, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 16, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 (πρόσκαιρα 8) μποφόρ. Από τις πρώτες βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 3 έως 5 μποφόρ στο Βόρειο και 5 έως 7 (πρόσκαιρα 8) μποφόρ στο υπόλοιπο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.