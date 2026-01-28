Οι βροχές κατά τόπους από το μεσημέρι, οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 28/1.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια αλλά και στην υπόλοιπη χώρα κατά διαστήματα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στο Ιόνιο και ενδεχομένως στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -4 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12, στη Θεσσαλία από 1 έως 14, στην Ήπειρο από 0 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15, στις Κυκλάδες από 9 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 16 και στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το πρωί θα στραφούν σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.