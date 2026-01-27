Βαρύ είναι το πένθος στη Λαμία για τον αιφνίδιο χαμό ενός επιχειρηματία, πατέρα δύο παιδιών, που κατέληξε από εγκεφαλική αιμορραγία στη ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας. Ο πατέρας που κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες να είναι εγκεφαλικά νεκρός, χάρισε ζωή αφού η οικογένειά του πήρε μια γενναία απόφαση, λίγο μετά τον ξαφνικό χαμό του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή, με τον 47χρονο να διακομίζεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26) στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία και εισήλθε στη ΜΕΘ, δυστυχώς όμως η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον εγκεφαλικό του θάνατο.

Μέσα στον ανείπωτο πόνο της, η οικογένεια βρήκε το κουράγιο και τη γενναιότητα να δωρίσει τα όργανα του πολυαγαπημένου της ανθρώπου, προκειμένου με το θάνατό του να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας.

Η διαδικασία σε συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) είναι σε εξέλιξη, ενώ την ίδια ώρα η είδηση της ξαφνικής απώλειας του 47χρονου επιχειρηματία έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Λαμίας.