«Η καταιγίδα που καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου, όπως αποτυπώθηκε από τα δορυφορικά προϊόντα nowcasting του EUMETSAT (Rapidly Developing Thunderstorms), παρουσίασε όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου και ώριμου καταιγιδοφόρου συστήματος, με αυξημένο δυναμικό έντονων φαινομένων», επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Όπως εξηγεί, «η κατακόρυφη ανάπτυξη του νέφους ήταν εντυπωσιακή. Η θερμοκρασία κορυφής έφτασε τους −58,7°C, με την πίεση στην κορυφή να υπολογίζεται γύρω στα 250 hPa, ένδειξη ότι το σύστημα αναπτύχθηκε πολύ κοντά – ή και πάνω – από την τροπόπαυση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι καταγράφηκε υπερανάπτυξη (overshooting top), με την κορυφή του νέφους να υπερβαίνει τη στάθμη της τροπόπαυσης κατά περισσότερους από 4 βαθμούς Κελσίου, στοιχείο που συνδέεται με ισχυρά ανοδικά ρεύματα και αυξημένη πιθανότητα έντονων φαινομένων.

Η καταιγίδα βρισκόταν στη φάση ωρίμανσης, με διάρκεια ζωής περίπου 45 λεπτών, ενώ η ψύξη της κορυφής είχε πλέον σταθεροποιηθεί – χαρακτηριστικό στάδιο κατά το οποίο εκδηλώνονται οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις, πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, «ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει και η κινηματική συμπεριφορά του συστήματος. Η καταιγίδα κινούνταν προς βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις (348°) με ταχύτητα περίπου 40 km/h, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης έντονων φαινομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν τέτοια κύτταρα επηρεάζουν κατοικημένες ή ευάλωτες περιοχές.

Ο μέγιστος ρυθμός βροχόπτωσης εκτιμήθηκε στα 13,5 mm ανά ώρα, τιμή που, σε συνδυασμό με την ένταση και την οργάνωση της καταιγίδας, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ιδιαίτερα όταν τα φαινόμενα εμφανίζονται διαδοχικά ή σε περιοχές με κορεσμένο έδαφος».

Ο Θόδωρος Κολυδάς υπογραμμίζει τέλος πως «το συγκεκριμένο επεισόδιο αναδεικνύει τη σημασία των δορυφορικών εργαλείων nowcasting, τα οποία, σε περιοχές χωρίς επαρκή κάλυψη από επίγεια ραντάρ, αποτελούν κρίσιμο μέσο έγκαιρης αναγνώρισης επικίνδυνων καταιγιδοφόρων συστημάτων και υποστήριξης της επιχειρησιακής πρόγνωσης».