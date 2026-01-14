Χιλιάδες συμμετοχές, αμέτρητα τηλεφωνήματα, εκατοντάδες δώρα κι ένα ατελείωτο τηλεφωνικό παιχνίδι που ξεσήκωσε τους ακροατές!

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στην ιστορία του Ελληνικού 93.2, το «Τι Παίζει;», ολοκληρώθηκε αισίως την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, μέσα από ένα ξεχωριστό live radio event στην MG Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που κορυφώθηκε με την μεγάλη κλήρωση που έμελλε να χαρίσει το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο MG ZS GSR II Exclusive στα χέρια μιας τυχερής μας ακροάτριας!

Η στιγμή που άξιζε τα πάντα

Η μεγάλη νικήτρια, η Ελεωνόρα είχε δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό τον περασμένο Οκτώβριο και κληρώθηκε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς για να παίξει στον αέρα του Ελληνικού 93.2. Στο τηλεφώνημα με την ερώτηση «Τι παίζει;», απάντησε σωστά και έτσι εξασφάλισε τη θέση της στη μεγάλη κλήρωση της 9ης Ιανουαρίου που έλαβε χώρα στην αντιπροσωπεία της MG Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.

Εκεί εκτυλίχθηκε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Στο άκουσμα του ονόματός της, η Ελεωνόρα μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία: τον Μάιο του 2025, το αυτοκίνητο της οικογένειάς της καταστράφηκε ολοσχερώς σε τροχαίο με φορτηγό, αφήνοντάς τους μέχρι σήμερα χωρίς μέσο μετακίνησης.

Και κάπως έτσι, λίγες μέρες μετά την αλλαγή του χρόνου, ένα νέο κεφάλαιο ξεκίνησε στη ζωή τους μ’ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο από τον Ελληνικό 93.2.

Αν δεν είναι αυτό το καλύτερο δώρο για το 2026, τότε τι είναι;

Ένας διαγωνισμός – ένα ραδιοφωνικό φαινόμενο

Η ανταπόκριση του κοινού στο «Τι Παίζει;» ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 35.000 ακροατές δήλωσαν συμμετοχή, περίμεναν το τυχερό τηλεφώνημα, απάντησαν σωστά στο «Τι Παίζει;» και συμμετείχαν καθημερινά σε έναν διαγωνισμό που εξελίχθηκε σε πραγματικό ραδιοφωνικό γεγονός, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση του Ελληνικού 93.2 με το κοινό του.

Γιατί ο Ελληνικός 93.2 δεν χαρίζει απλώς δώρα.

Δημιουργεί στιγμές, ιστορίες και αληθινούς δεσμούς με τους ακροατές του.

Και το καλύτερο;

Το «Τι Παίζει;» συνεχίζεται!

Ο αγαπημένος διαγωνισμός επιστρέφει σύντομα με νέο μεγάλο δώρο, νέα αγωνία και ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για νίκη.

Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καθώς το επόμενο τηλεφώνημα… μπορεί να είναι το δικό σας.

Γιατί στον Ελληνικό 93.2 όλοι κερδίζουν. Αρκεί να ξέρουν τι «παίζει».