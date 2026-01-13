Το 2026 η αλλαγή ώρας στην Ελλάδα θα γίνει δύο φορές, καθώς το καθεστώς θερινής και χειμερινής ώρας συνεχίζει να εφαρμόζεται βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού πλαισίου, παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για κατάργησή του.

Συγκεκριμένα:

• Κυριακή 29 Μαρτίου 2026: Στις 03:00 τα ρολόγια πηγαίνουν μία ώρα μπροστά και δείχνουν 04:00. Ξεκινά η θερινή ώρα.

• Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026: Στις 04:00 τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω και δείχνουν 03:00. Επιστροφή στη χειμερινή, δηλαδή στη standard ώρα.

Τι αλλάζει στα ρολόγια και στις συσκευές

Την ανοιξιάτικη αλλαγή «χάνεις» μία ώρα ύπνου, επειδή περνάς απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεις» μία ώρα, αφού στις 04:00 γυρίζεις πίσω στις 03:00.

Στην πράξη, τα περισσότερα κινητά, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια ενημερώνονται αυτόματα, εφόσον έχουν σωστή ρύθμιση ζώνης ώρας και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια, φούρνους και αυτοκίνητα, η αλλαγή συνήθως χρειάζεται χειροκίνητα.

Γιατί υπάρχει η αλλαγή ώρας στην Ευρώπη

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μεταβαίνουν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός στις μετακινήσεις, στις αγορές, στις υπηρεσίες και γενικότερα στην οικονομική δραστηριότητα μεταξύ χωρών, με κοινό «πλαίσιο ρολογιού» σε όλη την Ένωση.

Τι σημαίνει πρακτικά για ύπνο, σχολείο και δουλειά

Η μετάβαση στη θερινή ώρα συνήθως γίνεται αισθητή τις πρώτες ημέρες, κυρίως σε όσους ξυπνούν νωρίς. Το πρωινό φως μετακινείται αργότερα, ενώ το απόγευμα έχει περισσότερη διάρκεια φωτεινότητας, κάτι που αλλάζει τη ρουτίνα μετακινήσεων, άθλησης και εξόδων.

Τον Οκτώβριο συμβαίνει το αντίστροφο: το πρωί έχει περισσότερο φως νωρίτερα, όμως σκοτεινιάζει πιο γρήγορα το απόγευμα, κάτι που επηρεάζει ιδιαίτερα όσους επιστρέφουν από δουλειά ή σχολείο αργά.

Για δρομολόγια, βάρδιες και ραντεβού γύρω από την ώρα αλλαγής, το «παράθυρο» 03:00 έως 04:00 τον Μάρτιο ουσιαστικά δεν υπάρχει, ενώ τον Οκτώβριο η ώρα 03:00 εμφανίζεται δύο φορές. Αυτό έχει σημασία για πτήσεις, τρένα, διανυκτερεύσεις και συστήματα κρατήσεων.

Χρήσιμες συμβουλές για να μην μπερδευτείς

Ρύθμισε τη ζώνη ώρας σε «Ελλάδα» ή «Europe/Athens» στις συσκευές σου, ώστε να αλλάξουν αυτόματα.

Έλεγξε το ξυπνητήρι σου, ειδικά αν είναι αναλογικό ή παλιό ψηφιακό, γιατί πολλοί το ξεχνούν και καταλήγουν να ξυπνήσουν λάθος ώρα την Κυριακή της αλλαγής.

Αν έχεις παιδιά ή πολύ πρωινή εργασία, βοήθα τον οργανισμό σου από το προηγούμενο βράδυ με λίγο πιο νωρίς ύπνο την Παρασκευή και το Σάββατο πριν από τη μετάβαση στη θερινή ώρα.

Για όσους ταξιδεύουν, επιβεβαίωσε την τοπική ώρα αναχώρησης και άφιξης στα εισιτήρια, επειδή τα συστήματα βασίζονται στη σωστή μετάβαση θερινής και χειμερινής ώρας.