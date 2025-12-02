Σε οριακό σημείο ως γνωστόν βρίσκονται αυτές τις ημέρες οι σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, καθώς χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, προκαλώντας κύμα ανησυχίας και διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περίπου 71.000 αγρότες δεν έχουν λάβει ακόμη τις ενισχύσεις τους, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί τους να οργανώνουν κινητοποιήσεις, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους κατά μήκος των εθνικών οδών. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες οι διαμαρτυρίες τους ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης να προειδοποιούν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουν και σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών, παρά την αυστηρή προειδοποίηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να μη στοχοποιούνται τελωνεία και λιμένες, γιατί θα υπάρξουν επιπτώσεις.

Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις. Η διαδικασία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να λάβουν την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης πριν από το τέλος Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας μεγαλύτερη καθυστέρηση στις πληρωμές.

Οι λόγοι για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή ως προς την καταβολή χρηματικών ενισχύσεων είναι πολλοί και ποικίλοι. Από τους αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί (εξαιρουμένων των περίπου 2.000 που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση για παρατυπίες), περίπου 45.000 βρίσκονται σε διαδικασία επανελέγχου των στοιχείων τους. Άλλοι 11.000 παραγωγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ενώ 13.000 αγρότες σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν βρεθεί διαθέσιμοι βοσκότοποι στις περιοχές τους, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλει τιμολόγια για γάλα, κρέας και αγορά ζωοτροφών.

Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνεννόηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, αναζητούν την βέλτιστη λύση, εκφράζοντας την κατανόησή του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. «Η πόρτα μας παραμένει ανοιχτή για διάλογο ανά πάσα στιγμή. Τα στοιχεία που παρέχουμε είναι ακριβή, τόσο όσον αφορά τα ποσά που θα καταβληθούν όσο και την αλλαγή του συστήματος. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όπως σημειώνει ο κ. Χατζηδάκης

Ήδη, σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις, έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης ύψους 363 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι πιστώσεις για δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 119 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, αφορούν προγράμματα νιτρορύπανσης, σπάνιων φυλών ζώων και δράσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως το πρόγραμμα Κομφούζιο. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η πληρωμή των βιολογικών ενισχύσεων για φυτική παραγωγή και μελισσοκομία, ενώ επόμενες θα ακολουθήσουν οι ενισχύσεις για κτηνοτρόφους σχετικά με ευλογιά και πανώλη ύψους 56 εκατ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις του Μέτρου 23 (178 εκατ. ευρώ), ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται να πληρωθούν συνολικά 1,02 δισ. ευρώ για άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις, περιλαμβανομένης της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης, των επενδυτικών δράσεων του Πυλώνα Ι, δράσεων του ΠΑΑ και ενισχύσεων για ζωονόσους.

Σημειωτέον πως τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνουν ότι για το 2025 δηλώθηκαν 5.986.180 καλλιεργούμενα αγροτεμάχια μέσω του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, από αυτά, 697.280 αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης λόγω ελλιπών στοιχείων, γεγονός που συμβάλλει στις καθυστερήσεις και στην ένταση της αγωνίας των παραγωγών.

Θυμίζουμε ότι σήμερα, λίγο πριν τις 12, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μπήκαν στο κέντρο της Λάρισας με τρακτέρ και ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό. Εκτός όμως από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, και στον αυτοκινητόδρομο Ε – 65 στην Καρδίτσα, χθες το βράδυ περίπου 100 αγρότες προχώρησαν και σε κλείσιμο του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων.