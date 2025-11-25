Το δεύτερο βιβλίο του ιδιωτικού ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη με τίτλο «Από ποια αγάπη γεννιέται η ντροπή» ετοιμάζεται στο τυπογραφείο από τις εκδόσεις ΔΕΡΕ.

Πρόκειται για ένα καθηλωτικό μυθιστόρημα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, που φωτίζει μια σκοτεινή αλλά βαθιά ανθρώπινη ιστορία, αποκαλύπτοντας την αθέατη πλευρά της κοινωνίας και τις σιωπηλές πληγές που τη στοιχειώνουν.

Κεντρική ηρωίδα είναι μια γυναίκα που εργάστηκε ως ιερόδουλη, κουβαλώντας επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ένα μυστικό ικανό να ανατρέψει ζωές. Ένα μυστικό που αποκαλύφθηκε 28 χρόνια πριν, την ημέρα που αναγκάστηκε να αποχωριστεί το παιδί της — έναν γιο που μεγάλωσε μακριά της και σήμερα αποτελεί έναν επιτυχημένο επιστήμονα και επιχειρηματία.

Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, η μοίρα τους φέρνει ξανά αντιμέτωπους. Μάνα και γιος βαδίζουν προς μια συνάντηση που θα κλονίσει βεβαιότητες, θα ανασύρει θαμμένες αλήθειες και θα απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: μπορούν η συγχώρεση και η αγάπη να γεφυρώσουν 28 χρόνια σιωπής;

Με την υπογραφή του Γιώργου Τσούκαλη, γνωστού για την ερευνητική του ματιά και την αληθινή του προσέγγιση σε ανθρώπινες ιστορίες, το νέο βιβλίο υπόσχεται να συγκλονίσει και να αγγίξει βαθιά τους αναγνώστες.

Το βιβλίο αναμένεται σύντομα στα βιβλιοπωλεία.

Το βιβλίο προλογίζουν οι: Βασίλης Ρήγας, επίτιμος πρόεδρος Αρείου Πάγου, Λευτέρης Τζόκας, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Ζήνα Κουτσελίνη, παρουσιάστρια, Νίκος Ελευθερόγλου, δημοσιογράφος, Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα, ραδιοφωνική παραγωγός – δημοσιογράφος, Γιάννης Καμνής, αντιστράτηγος, Κατερίνα Πλουμιδάκη, δημοσιογράφος – συγγραφέας.