Ένα εντυπωσιακό πολυτελές σκάφος αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα που κάηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στη Μαρίνα Ζέας.

Οι εσωτερικοί του χώροι μαρτυρούν την υπερπολυτελή κατασκευή του, με ακριβά υλικά, προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ανέσεις που συναντά κανείς μόνο σε mega yachts αντίστοιχης κατηγορίας. Το σκάφος δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής.

Θυμίζεται ότι η φωτιά είχε ξεκινήσει από ένα ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα.

Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στα διπλανά πολυτελή γιοτ, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά.

Στο σημείο είχαν επιχειρήσει 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.